Congo-Brazzaville: Prévisions économiques - Le gouvernement congolais table sur une croissance de 2,6% en 2022

La situation macroéconomique du pays a été présentée par le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, le 6 octobre à Yaoundé, au cameroun, lors de la réunion interministérielle de l'Union monétaire des États de l'Afrique centrale (Umeac). Après deux années consécutives de récession, le Congo renoue avec la croissance qui devrait s'établir à 2,6% cette année et à 6% en 2023.

La reprise de la croissance est portée par la performance du secteur pétrolier, notamment l'entrée en production dès l'année prochaine du champ pétrolier Boatou. Elle est également portée par le secteur hors pétrole avec la mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026, qui mise sur la diversification de l'économie nationale, ainsi que la poursuite du programme avec le Fonds monétaire international (FMI) et le suivi du Programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale (Préf-Cémac).

Cette tendance haussière du Produit intérieur brut (PIB) est surtout confortée, a ajouté Jean-Baptiste Ondaye, par les efforts d'amélioration de la gestion des finances publiques ayant pour conséquence un excédent du solde primaire et une dette soutenable à 11,8% du PIB à fin 2022 et 8,1% du PIB en 2023. D'après le ministre de l'Économie et des Finances, le taux d'endettement hors arriérés baissera également de 51,0% fin 2022 à 40,8% fin 2023, en lien avec la nouvelle stratégie de gestion de la dette.

" Le programme avec le FMI avance, certes, avec beaucoup de points de satisfaction, mais aussi avec des exigences d'efforts sans cesse renouvelés en vue du respect des repères de celui-ci. Les efforts à réaliser par notre gouvernement consistent à maîtriser les dépenses courantes et adapter les dépenses d'investissement à la capacité d'absorption du capital de notre économie, y compris à consolider les réformes structurelles indispensables à la croissance inclusive et l'inclusion sociale ", a-t-il signifié, ajoutant que le gouvernement est engagé à amortir la pression inflationniste qui affecte le panier de la ménagère.

Notons qu'au cours de la réunion de l'Umeac les participants ont abordé la question relative aux recrutements des agents d'encadrement supérieur au niveau de la Banque centrale. Les ministres de l'Économie et des Finances de la sous-région ont aussi passé en revue l'état global des différentes économies des pays membres de la communauté, dans le cadre du Préf-Cémac.

À l'issue de ces assises, les experts et les partenaires techniques et financiers se sont joints aux ministres en consultation tripartite, afin de préparer l'assemblée annuelle FMI-Banque mondiale qui se tiendra du 10 au 16 octobre à Washington, aux Etats-Unis.