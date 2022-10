Madagascar: USA - Sampras Rakotondrainibe défend la couleur de son Université

Du très haut niveau pour Sampras au pays du vrai Pete Sampras. Sampras Rakoton-drainibe, évoluant en première division universitaire de tennis aux États-Unis participera du 7 au 10 octobre à la compétition universitaire régionale Northeast Regional de l'Intercollegiate Tennis Association (ITA).

L'ITA de ce week-end qui sera abrité par University of Pennsylva-nia, à Philadelphie. Ce tournoi verra la confrontation entre 19 universités dont quatre universités Ivy League à savoir Cornell, Princeton, University of Pennsylvania et Yale, ainsi que Buffalo, Drexel, FDU, Fordham, Hofstra, Lehigh, Monmouth, Niagara, NJIT, Rider, St. Bonaventure, St. Francis (N.Y.), St. Francis (Pa.), St. John's, Wagner.

L'importance du tournoi ITA est que c'est est un tournoi individuel entre les équipes universitaires, 1 simple + 1 double par jour durant les 4 jours. Le niveau de la compétition est très relevé car l'Ivy League est un groupe de huit universités privées du Nord-Est des États-Unis, faiseurs de champion en tennis. Elles sont parmi les universités les plus anciennes (sept ont été fondées par les Britanniques avant l'indépendance), les plus prestigieuses et les plus performantes en tennis du pays.

L'intérêt de la compétition est que le niveau est très relevé et la compétition apportera à coup sûr des belles expériences pour le Malgache Sampras Rakotondrainibe. Il faut gagner trois matches pour pouvoir participer au Super Régional une semaine après. Le Super Régional regroupe les meilleurs joueurs de la région Nord-Est.