Angola: Le potentiel du pays doit générer des opportunités - André Moda

Luanda — Le secrétaire d'État aux Forêts, André de Jesus Moda, a défendu jeudi, la nécessité de tirer parti du potentiel agricole du pays pour créer de la disponibilité et, par conséquent, des opportunités d'affaires.

"Les potentialités doivent créer de la disponibilité et ce sont des opportunités", a déclaré André Moda, lorsqu'il s'exprimait à la clôture du Symposium et Foire du cacao et du miel, qui s'est déroulé les 5 et 6 septembre, à Luanda, sous le slogan "Diffusion les trésors inconnus en Angola".

Selon lui, le potentiel agricole doit être accessible, c'est-à-dire à la disposition des citoyens, et ces derniers doivent en tirer parti, créant des entreprises, des services publics et de la satisfaction.

Lors de l'événement, organisé par le ministère des Relations Extérieures (Mirex), en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et des Forêts (Minagrif), le secrétaire d'État aux Forêts a promis, dans les prochaines éditions, d'exposer d'autres potentialités agricoles de l'Angola, en plus du miel et du cacao.

Le responsable a également profité de l'occasion pour conseiller aux Angolais d'explorer leur potentiel et de le faire connaître pour attirer les investisseurs.

" C'est nous qui devons parler de nous et pas des autres. Nous avons plus de potentiel agricole pour être exposé et exploité. L'Angola doit parler de lui-même à travers son peuple ", a souligné le dirigeant.

A l'issue du Symposium et Salon du Cacao et du Miel, le Mirex a remis des certificats de participation et de reconnaissance aux 17 exposants du cacao et du miel des provinces de Cabinda, Bié, Huambo, Bengo, Luanda et Moxico.

Le colloque et l'exposition sur le cacao et le miel qui se sont tenus au Palais de Ferro, à Luanda, ont réuni, outre des hommes d'affaires de la filière cacao et des apiculteurs nationaux, le corps diplomatique accrédité en Angola.

L'activité a représenté une opportunité pour l'exposition, la diffusion, la promotion et la vente du produit authentiquement national, ainsi que la prise de conscience de la nécessité d'échanges nationaux et internationaux en termes de production, d'industrialisation et de commercialisation du cacao et du miel.

Outre le Mirex et le Minagrif, l'Institut national du café (INCA), l'Institut de développement forestier (IDA) et l'Agence angolaise de promotion des investissements privés et des exportations (Aipex) ont également participé à l'organisation.