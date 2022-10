Congo-Kinshasa: Bevic Moussiti-Oko - Face à Marseille, première marquante pour le Congolais en Ligue 1

Bevic Moussiti-Oko, 27 ans, a marqué son premier but en Championnat de France de première division (Ligue 1), ce 8 octobre 2022. Une réalisation qui a permis à son club, l'AC Ajaccio, de battre l'Olympique de Marseille 2-1 au Vélodrome.

A jamais son premier but en Ligue 1. C'était face à l'Olympique de Marseille (OM), ce 8 octobre 2022. Bevic Moussiti-Oko l'a toutefois célébré comme les autres : main gauche masquant le visage et bras droit levé. Celui-ci était pourtant spécial : l'attaquant de 27 ans l'a mis dans un Stade Vélodrome plein, contribuant ainsi à une victoire de prestige 2-1 de l'AC Ajaccio (ACA) en Championnat de France.

Feinte, prise de balle, crochet extérieur puis frappe tendue du pied gauche en déséquilibre : égalisation. Le tout en se jouant du Congolais de RDC, le défenseur Chancel Mbemba. " Fier d'avoir inscrit mon premier but en Ligue 1 et belle performance de l'équipe. Plus 3 points ", a sobrement savouré l'intéressé sur les réseaux sociaux.

" Il va réussir en Ligue 1 "

Une belle récompense pour cet attaquant tout en puissance et en dribbles qui, par le passé, a navigué dans les divisions inférieures avec Dunkerque, Le Havre, Quevilly et le Mans, avant d'accrocher la montée en première avec l'ACA, la saison passée. " Bevic a beaucoup progressé, souligne le sélectionneur de l'équipe nationale du Congo, Paul Put. Mais il a toujours eu les qualités pour être un attaquant. Il a eu un peu de malchance avec les blessures mais il s'est battu pour revenir. Il prouve maintenant qu'il a ce qu'il faut pour jouer en première division française ".

Bevic Moussiti-Oko, qui est né à Brazzaville mais a grandi en France, a fait ses débuts en sélection en 2017 sous la houlette du Français Sébastien Migné. Paul Put, qui le convoque régulièrement chez les Diables Rouges depuis sa nomination en mai 2021, croit au potentiel de l'Ajaccien : " Il a un bon gabarit, une bonne vitesse. C'est un attaquant qui travaille, qui est important pour l'équipe. Il a une bonne frappe. Il ne lâche pas. Il fait de bons appels. Et puis il a vraiment une vision du jeu. Je suis sûr et certain qu'il va réussir en Ligue 1. " Histoire que sa réalisation face à l'OM ne soit pas à jamais la dernière.