Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Octobre 2022

Mali : Terrorisme Macina- L’armée arrête deux chefs de la Katiba

Selon le communiqué de l’armée malienne, des opérations offensives ont permis la neutralisation de plusieurs terroristes. L’armée a aussi interpellé de dangereux terroristes dont des chefs opérationnels de la Katiba Macina. Selon AfrikMag, le 27 septembre dernier, une opération d’infiltration de l’armée malienne a débouché sur l’arrestation de 05 suspects terroristes à la foire de Sofara dans la Région de Mopti. Parmi eux Alhadji Diakité, connu sous le nom d’Abou Anass. Le suspect est présenté comme « un responsable de la Katiba Macina commandant les secteurs de Sofara et Bandiagara ». Un dangereux individu.

Sénégal : Révision de procès – Les risques pour Karim, selon Ismaïla Madior Fall

La Révision de son procès réclamée par Karim Wade et le PDS, selon certains responsables libéraux, n’est pas sans risque, indique Ismaïla Madior Fall. Le Garde des Sceaux et ministre de la Justice se prononçait dans l’émission Jury du dimanche de Iradio. Il commence par camper la situation et déclare : « il faut que certaines conditions soient réunies. Il faut des éléments nouveaux qui montrent qu’il y a eu des erreurs dans le premier procès. De plus, c’est à l’initiative du Garde des sceaux, de la partie intéressée ou des ayant droits. Objectivement, je n’ai pas à ma disposition des éléments qui permettent d’envisager une révision. Concernant Karim Wade, le délit d’enrichissement illicite a été confirmé par toutes les juridictions. C’est des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée qu’aucun organisme fut-il international ne pourrait enlever. Cela, c’est évident et au moment où nous parlons il n y’a pas d’éléments objectifs qui permettent d’envisager une révision du procès ». (Source : senegaalnet.com)

Côte d’Ivoire : Célébration du Maouloud- Abobo – prie pour la paix

La communauté musulmane d’Abobo à l’instar de celle de Côte d’Ivoire a célébré dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre 2022, le Maouloud marquant la commémoration de la naissance du Prophète Mahomet. Le maire Kandia Camara qui était accompagnée de la ministre du Plan et du développement, Nialé Kaba, des adjoints au maire et de plusieurs autres personnalités du conseil municipal, a prié à la mosquée de l’Imam Taofic où elle a appelé les fidèles musulmans à être des vecteurs de paix et de solidarité. (Source : framat.info)

Burkina Faso : Attaque de Gaskindé- Le Gsim diffuse la vidéo

Des images de l’attaque meurtrière de Gaskindé, dans le nord du Burkina sont publiées par un groupe jihadiste. Ce samedi 8 octobre, les autorités burkinabè ont enterré les 27 militaires tombés le 26 septembre dans l’attaque d’un convoi d’approvisionnement à destination de la ville de Djibo, dans la province du Soum (Nord). Le même jour, le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (Gsim) a diffusé, via des canaux non officiels, une vidéo de l’embuscade meurtrière. (Source : Apa)

Niger : Cohésion national - Mohamed Bazoum dans la Région de Dosso

Le Président de la République, M. Mohamed BAZOUM, entame à partir de ce lundi 10 octobre, pour 72heures, une tournée en profondeur dans la région de Dosso. Selon un communiqué rendu public ce Dimanche 9 Octobre 2022 par la cellule communication de la présidence de la République du Niger, Cette visite de travail et de proximité réitérée, donne l'occasion au chef de l'Etat de « téter le pouls de la Nation, de mettre en lumière les problématiques et chercher dans l'écoute et la concertation les solutions idoines dans tous ces terroirs visités ». (Source : aniamey.com)

Guinée : Décrispation politique- Un leader fait des propositions

Comment sortir de la crispation politique actuelle pour enclencher (enfin) le Dialogue tant réclamé en Guinée ? Qu’exigent concrètement le quatuor « Rpg, Fndc politique, Anad, Cored » de la junte ? Dans un entretien accordé à Africaguinee.com, Mohamed Tall, cadre du parti Union des Forces Républicaines (Ufr) a brisé le silence. Avec ce proche collaborateur de Sidya Touré, on a aussi abordé le cas de Saikou Yaya Barry, hospitalisé depuis le 7 octobre. Le Directeur de Cabinet de président de l’Ufr ne porte pas de gans pour dénoncer les « dérives » de la junte. Selon lui, on assiste à l’installation d’une dictature militaire avec des méthodes rétrogrades et d’une rare cruauté.

Gabon : Elimination des combustibles fossiles- La société civile se prononce

Selon Gabonews,l’Alliance Panafricaine pour la Justice Climat (Pacja) Gabon a tenu sa table ronde le vendredi 07 octobre à Libreville. Il était question pour le Pacja de convier les acteurs de la société civile et du secteur privé en vue de l’élimination progressive des combustibles fossiles au Gabon. Les membres de l’Alliance Panafricaine pour la Justice Climat (Pacja) Gabon ont initié une activité qui porte sur le thème : « Table ronde des acteurs de la société civile et du secteur privé en vue de l’élimination progressive des combustibles fossiles au Gabon ».

Centrafrique : Juridictions nationales- LaFidh recommande l’indépendance et la coopération

La Fédération internationale des droits humains(Fidh), a dans un rapport publié le 04 octobre 2022, recommandé, aux autorités centrafricaines, de respect de l’indépendance des juridictions nationales. Cette recommandation formulée pour permettre selon le document, « de lutter contre l’impunité dans le pays » A cela s’ajoute, le renforcement des capacités des juridictions ordinaires, un système durable d’aide légale et le respect des standards internationaux en termes d’équité et d’impartialité des procédures.

Congo : Produits alimentaires- Le gouvernement procède à des exonérations

Le gouvernement congolais a décidé d’exonérer de taxes plusieurs produits de première nécessité afin de lutter contre la vie chère, et ce pour une durée d'un an. Dansune circulaire distribuée dimanche, le gouvernement congolais annonce sa décision d’exonérer de taxes plusieurs produits de première nécessité afin de lutter contre la vie chère. "Les produits alimentaires de base et intrants agro-pastoraux et halieutiques (...) bénéficient de l’exonération du droit de douane, de la redevance informatique et de la taxe sur la valeur ajoutée", indique la circulaire signée du ministre de l’Economie et des finances Jean-Baptiste Ondaye. Malgré son important potentiel agricole (10 à 12 millions d’hectares de terres arables), le Congo dépend largement des importations des denrées alimentaires qui coûtent officiellement 500 à 700 milliards de Fcfa. (760 millions à plus de 1 milliard d’euros) par an. (Source : Africanews)

Tchad : Mouvement patriotique du salut- Un ancien ministre se positionne

Jean-Bernard Padaré, cet ancien ministre fait partie de la poignée d’hommes qui ont farouchement lutté pour obtenir le droit de se présenter à la prochaine présidentielle pour le général Mahamat Idriss Deby; investi ce lundi comme président de la transition au Tchad. Il dit qu’il va pouvoir « enfin » se « reposer un peu », tellement il n’a « pas arrêté ces derniers temps ». Jean-Bernard Padaré ne cesse de courir de réunion en réunion, parfois publiques, parfois secrètes, de voyager aussi, avec comme seul soucis que la succession de son ex patron ne se fasse au détriment de son camp, celui du Mouvement patriotique du Salut (Mps), la formation fondée par le chef de l’Etat disparu qui a régné durant plus de trente ans en maître absolu du Tchad.(Source : Journal de brazza.com)