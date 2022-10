Gabon: PACJA - Une table ronde pour préparer la Cop 27

L'Alliance Panafricaine pour la Justice Climat (PACJA) Gabon a tenu sa table ronde ce vendredi 07 octobre à Libreville. Il était question pour le PACJA de convier les acteurs de la société civile et du secteur privé en vue de l'élimination progressive des combustibles fossiles au Gabon.

Les membres de l'Alliance Panafricaine pour la Justice Climat (PACJA) Gabon ont initié une activité qui porte sur le thème : " Table ronde des acteurs de la société civile et du secteur privé en vue de l'élimination progressive des combustibles fossiles au Gabon ". Pour Fabrice Ntchango, Coordonnateur national PACJA Gabon, il était important pour les acteurs de la société civile de se retrouver et de discuter sur une thématique centrale. Ladite thématique sera posée lors de la Cop27 à Charm el-Cheikh en Egypte . "La thématique est celle de l'utilisation des énergies fossiles en Afrique, leur impact sur la vie et comment faire en sorte d'aller vers un processus de transition énergétique sur le continent et ailleurs" explique t-il.

Dans son mot de bienvenue, la Coordinatrice de l'évènement, Pamela Moussounda, a souligné la nécessité de cette table ronde. Elle reste convaincue que ce n'est qu'ensemble et avec des efforts conjoints que la planète peut apporter des solutions à la hauteur de la crise climatique. " Cette plateforme marque le symbole d'une alliance forte entre les différentes parties concernées par la question climatique en vue de travailler en synergie dans l'optique de matérialiser l'objectif de l'accord de Paris sur le climat en 2015".

Les trois thèmes retenus ont fait l'objet des échanges constructifs. Lesquels échanges ont permis de noter des grandes lignes pour les recommandations. Ces communications ont débouché à des propositions des pistes de solutions concrètes pour l'élimination progressive des combustibles fossiles au Gabon.

Il s'agit pour la Communication 1 : "Les impacts des énergies fossiles sur l'environnement et la biodiversité" ; Communication 2 : "Comment le secteur privé s'engage-t-il pour une production énergétique à faible émission de carbone ?" ; Communication 3 : "Exemple d'un modèle de campagne de sensibilisation efficace ".

Il faut rappeler à des fins utiles que l'Alliance Panafricaine pour la Justice Climat (PACJA) est une coalition continentale d'organisation de la société civile dont le but est de mobiliser et d'autonomiser la société civile africaine pour assurer la réalisation de la justice environnementale et climatique pour toutes les personnes en Afrique. L'Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique est devenue le réseau de la société civile le plus dynamique et le plus important en matière de plaidoyer pour le changement climatique.

D' autres rencontres sont attendues pour davantage préparer la Cop 27 qui aura lieu en novembre 2022 à Charm el-Cheikh en Egypte.