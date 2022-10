Congo-Kinshasa: Reprise imminente du processus de Nairobi pour le retour de la paix

Le processus de Nairobi pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC va reprendre dans les prochains jours, a annoncé samedi 8 octobre le mandataire spécial du chef de l'Etat, Serge Tshibangu.

Dans une interview exclusive à Radio Okapi, il a indiqué que ce processus des pourparlers, élevé au niveau d'une initiative régionale, bénéficie d'un fond spécial pour sa mise en œuvre, tel que décidé par les chefs d'Etats lors du sommet ordinaire d'Arusha (Tanzanie).

" Nous avions dû laisser un peu de temps à la facilitation kényane de pouvoir organiser ses élections. En même temps, il y a eu d'autres étapes qui se sont ajoutées, notamment le processus de Luanda, qui était décidé par les chefs d'Etat à Malabo. Il y avait également les élections en Angola. Maintenant que ces étapes sont passées, nous sommes au niveau de pouvoir reprendre les activités liées au processus de Nairobi ", a déclaré Serge Tshibangu.

Vous pouvez l'écouter dans cet extrait :

Son

Les chefs de l'Etat de la Communauté́ économique d'Afrique de l'Est (EAC), réunis en conclave le 20 juin à Nairobi (Kenya) avaient exigé " la cessation immédiate " des hostilités en RDC, y compris le retrait des positions récemment prises " par le M23.

Serge Tshibangu : " Nous sommes en train de préparer Nairobi III "

Ils ont en outre reconnu et réitéré que la confiance, la cessation des hostilités, et le cessez-le-feu inconditionnel, sont parmi les questions essentielles qui nécessitent une résolution concertée, urgente et durable.

Ces présidents des pays membres de l'AEC se sont engagés à contribuer à la réconciliation et à une paix durable et à trouver une solution rapide et durable au conflit en RDC, en particulier dans les provinces du Nord et Sud-Kivu et de l'Ituri.

Les parties prenantes ont par ailleurs convenu que le processus politique devrait être intensifié par toutes les parties afin de permettre aux citoyens de la RDC de se sentir en sécurité́ et de pouvoir reprendre et poursuivre leurs activités sociales, culturelles et économiques respectives.

Le gouvernement congolais avait organisé des consultations avec divers groupes armés et rebelles en RDC, dans le cadre du suivi des consultations entreprises par le gouvernement de Kinshasa avec les groupes rebelles à Nairobi.