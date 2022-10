Afrique Centrale: Denis Sassou N'Guesso chez Félix Antoine Tshisekedi

Le président de la république du Congo, Dénis Sassou -N'guesso et son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo .

Les présidents des deux Congo se sont rencontrés samedi et dimanche à Kinshasa pour échanger sur les questions de coopération bilatérale et dans la sous-région d'Afrique centrale.

Sur ce dernier volet, Denis Sassou N'Guesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont passé en revue la situation à l'est de la République démocratique du Congo (RDC), marquée par l'activisme de groupes rebelles à l'origine du climat tendu ces derniers mois avec le Rwanda voisin.

En raison des rapports particuliers que Brazzaville entretient avec Kigali et Kinshasa, le chef de l'Etat congolais, dont la dernière visite en RDC remonte au mois de juin dernier, est disposé à apporter sa contribution à toutes les initiatives concourant à la facilitation du dialogue et au retour à la confiance entre le Rwanda et la RDC.

Brazzaville et Kinshasa ont, par ailleurs, une vue commune sur la lutte contre le changement climatique et devraient être représentées au plus haut niveau à la COP27 qu'abritera la ville égyptienne de Charm-el-Cheick en novembre prochain.