Angola: Des athlètes parlent de résilience pour conserver leur titre mondial

Les joueurs de l'équipe nationale de football pour amputés considèrent que le match de la finale de la Coupe du monde, ce dimanche, contre les hôtes turcs, sera doublement difficile, et que la résilience sera nécessaire pour la revalidation du titre.

Dans des déclarations à l'ANGOP, réagissant au match local de 20h00, au stade de Galatasaray, le gardien de but Sebastião Cacumba et l'attaquant Heno Guilherme ont toutefois déclaré que l'équipe est moralisée pour d'éventuels revers, notamment de l'arbitrage ou du public local.

Selon le titulaire du but de l'équipe nationale, l'équipe technique a insufflé dans le groupe la possibilité de telles situations et que la voie est de jouer concentré et avec humilité pour se battre pour l'objectif de revalider le titre, après 2018, en Mexique.

Quant à la sécurité du but, qu'il partage avec Jesus Mateus et Augusto Lilito, il dit qu'il existe une forte amitié et un lien professionnel entre eux, et que dans cette mission, ils divisent stratégiquement la salle pour maintenir l'unité et les débats dans l'analyse des systèmes de jeu.

Le joueur, qui est en troisième sélection (Championnats d'Afrique Benguela'2019 et Tanzanie'2021), a été péremptoire lorsqu'il a affirmé que les finales étaient à gagner, une pensée corroborée par le deuxième interlocuteur.

Heno Guilherme, attaquant d'Etimesgut, de la Super-ligue turque, n'a aucun doute sur le triomphe, malgré le respect de l'adversaire, citant la vitesse de jeu de l'équipe nationale, la résistance et la capacité technique comme argument.

L'athlète attire l'attention sur le jeu fort de l'adversaire et désigne Omer Gulário, Kemar, Rami, Serkan et Shermum comme les joueurs les plus importants, tous champions de la Ligue turque et d'Europe pour Etimesgut, où il joue également.