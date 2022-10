Angola: Le nouveau roi des Mbundas promet de réorganiser la tribu

Lumbala Nguimbo (Angola) — La réorganisation de la tribu Mbunda, répartie dans six pays du continent africain, et la résolution des luttes tribales sont les principaux objectifs du nouveau roi des Mbunda, João Pedro Mussole "Mwene Mbandu IV".

Les actions du nouveau souverain Mbunda comprennent également le renforcement des traits culturels et une coexistence saine avec d'autres tribus en Angola, en République démocratique du Congo (RDC), en Namibie, au Soudan, au Zimbabwe et en Afrique du Sud.

Mwene Mbandu IV a expliqué qu'il y a des enfants de sa tribu qui vivent en minorité, principalement au Soudan, d'où est originaire son peuple, et en Afrique du Sud, qui ont besoin d'être secourus et d'accepter de connaître la culture de leurs ancêtres.

Le pasteur de l'Union des Églises évangéliques d'Angola (UIEA), né à Lumbala-Nguimbo, municipalité de Bundas, a remplacé feu Mbandu Lifuti "Mwene Mbandu III", qui dans la vie était un homme d'une cosmovision, un ardent défenseur de la culture africaine, avec une sagesse complète et un historien expert.

Dans l'acte d'intronisation et de présentation au peuple, le gouverneur de Moxico, Ernesto Mwangala, a qualifié le royaume de Mbunda de partenaire de l'État dans la résolution des problèmes sociaux, et a donc demandé un soutien inconditionnel à ce pouvoir traditionnel.

La cérémonie d'intronisation du roi Mwene Mbandu IV a été remplie de divers rituels, danses folkloriques, démonstration de maquixi (clown), offrande de valeurs monétaires, produits agricoles entre autres biens.

Puis le nouveau roi, âgé de 64 ans, s'est rendu à la résidence officielle (nganda), en compagnie de princes, chefs traditionnels et coutumiers, conseillers et autres membres de la cour traditionnelle, venus de certaines régions du pays et du continent.

La cérémonie d'intronisation s'est déroulée en présence du roi du peuple Tchokwe, Mwatchissengue Wa-Tembo.

Le peuple communicatif Mbunda, avec une population de 15 millions d'habitants, est l'un des groupes ethniques les plus anciens et majoritaires d'Afrique australe.

Selon l'histoire, il est originaire de l'ancien Soudan, qui, en 1400, faisait partie des groupes de Bantous qui ont émigré à travers le continent, s'installant à Kola, l'ancien Zaïre et aujourd'hui la République démocratique du Congo.

Ils se sont propagés en Angola (provinces de Moxico et Cuando Cubango), en Zambie, en Namibie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et une minorité dans d'autres pays africains.

Le terme Mbunda est une appellation que l'on retrouve dans plusieurs autres langues, faisant référence au sol. Littéralement, il signifiait terre rouge ou rouge, mais cela peut aussi signifier de la viande.

En Angola, ce peuple s'est développé, gardant sa culture, sa langue et sa souveraineté unies et consolidées sur le territoire entre le nord du fleuve Lunguebungo au sud du fleuve Cuando et à l'ouest du fleuve Kueve, des siècles avant l'arrivée des colonialistes portugais.