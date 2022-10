Angola: La ministre pointe la planification comme facteur de développement de l'enseignement supérieur

Malanje (Angola) — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria Bragança Sambo, a considéré, à Malanje, la planification stratégique, la responsabilisation, ainsi que le renforcement et la mise à jour de la base juridique de ce sous-système éducatif comme des facteurs qui contribuent au développement des institutions universitaires du pays.

Dans le même temps, elle a souligné que la réalisation de cet objectif implique également la mise à jour permanente du système national de science, de technologie et d'innovation, sans négliger l'accent mis sur la formation des ressources humaines, élément principal du fonctionnement des organisations.

La gouvernante a défendu cette position en marge de l'ouverture de l'année académique 2022/23, présidée par la ministre d'État chargée du secteur social, Dalva Ringote Allen, soulignant également l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, instituant des mécanismes et identifiant des indicateurs de performance pour rendre chacun de plus en plus apte à relever les défis de l'amélioration de la qualité de l'éducation.

"Nous sommes tous appelés, en particulier l'Exécutif, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche et développement, avec tous leurs partenaires, à un effort commun et redoublé pour améliorer l'enseignement universitaire, en faveur de la prospérité du pays et des Angolais", a-t-elle souligné.

La ministre a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif à promouvoir l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et l'augmentation de la productivité scientifique, afin d'élever l'Angola aux normes internationales de référence dans ce domaine.

Selon elle, cette année académique a une estimation de plus de 160 000 places dans l'enseignement universitaire public du pays, atteinte au cours de l'année académique 2021/2022.

Sans entrer dans les détails, elle a précisé qu'il y a aussi un plus grand investissement de l'Exécutif dans l'innovation, les technologies et la recherche scientifique.

L'acte d'ouverture de l'année académique a été témoigné par des membres de l'Exécutif, en particulier les ministres de l'Éducation, Luísa Grilo et de la Jeunesse et des Sports, Palmira Barbosa, ainsi que par des recteurs, des professeurs et des académiciens des différentes régions universitaires du pays.