Congo-Kinshasa: Tshopo - 2000 agents publics immatriculés à la sécurité sociale

L'opération d'immatriculation des agents publics de l'Etat à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'Etat (CNSSAP) de la Tshopo s'est clôturée ce week-end à Kisangani. Plus de deux mille agents ont été immatriculés sur les quatre mille cinq cents attendus. Seuls les agents de carrières de l'Etat régis par la loi 2016 portant statut et carrière des agents publics de l'Etat, mécanisés et payés, sont concernés par cette opération, qui a duré deux mois.

" Nous attendions dans les 4500 mais ce que je sais est que nous n'avons pas atteint 4000 pour des raisons diverses que nous pouvons élucider. Ce qui est sûr est que lorsqu'il y aura une forte sensibilisation et que nous le faisons déjà, les agents seront plus immatriculés lors des prochaines opérations qui seront organisées dans la province ", a indiqué Josué Bilanga, agent d'immatriculation et de prestation à la CNSSAP.

Ce dernier estime que cette opération d'affiliation des agents publics de l'Etat à la CNSSAP est un gage pour bénéficier de différents avantages lors de leur mise en retraite :

"Les avantages sont légion : le tout premier, qui est palpable, c'est que l'immatriculation (sera) sanctionnée par l'octroi de la carte de sécurité sociale. Cette carte, qui est un gage pour un agent public, parce que lorsqu'il va en retraite où lorsqu'il y a une prestation qui doit lui être servie, c'est avec cette carte nous prenons son numéro de sécurité sociale et nous le servons ".

Cette carte servira au retraité de toucher sa pension de retraite à la CNSSAP. " Lorsque l'agent meurt en cours de carrière, il y a ce qu'on appelle la rente de survie. Donc, à partir de cette carte, nous savons que l'agent public est sécurisé socialement ", selon la même source.

A cette occasion, Josué Bilanga a lancé un appel à tous les agents publics qui ne se sont pas présentés de se calmer, car " d'ici-là nous allons recommencer. C'est une question de quelques jours, tout le monde sera bel et bien immatriculé au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale ".