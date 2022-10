Afrique du Sud: La TAAG dément tout lien avec un avion bloqué en Afrique du Sud

Luanda — La TAAG-Lignes Aériennes d'Angola a nié, ce dimanche, toute relation avec l'avion détenu à l'aéroport international du Cap, sous la garde des autorités sud-africaines.

Dans un communiqué parvenu à l'ANGOP, la compagnie précise que l'appareil n'appartient pas à la flotte et n'a pas été loué par la TAAG pour effectuer un vol affrété.

"L'avion n'est pas non plus enregistré dans le certificat d'opérateur aérien de la TAAG auprès de l'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC), le régulateur du secteur en Angola", lit-on.

La TAAG ajoute que l'écosystème de l'aviation civile nationale et internationale dispose de procédures et de réglementations strictes dont le besoin de conformité opérationnelle est connu de toutes les parties intéressées.

La TAAG a été fondée en 1938 et est basée à Luanda, la capitale. Depuis plus de 80 ans, la TAAG relie les Angolais par le biais de connexions nationales et internationales.

La TAAG propose actuellement 14 destinations domestiques et 12 destinations internationales. Outre le transport de passagers, sa flotte assure également le transport de marchandises, un service de plus en plus essentiel pour le développement de l'écosystème local.