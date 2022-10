Sénégal: Le Maroc prend part à Kaolack à une rencontre à l'occasion de la Journée internationale d'Al-Qods

Dakar — L'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Sénégal, M. Hassan Naciri, a, en compagnie d'une délégation de chefs et de représentants des missions diplomatiques arabes et islamiques accréditées au Sénégal, pris part à la Journée internationale d'Al-Qods, organisée chaque année sous le patronage du Khalife Général de la famille tidjane, Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, dans la ville de Kaolack, située à 230 km de Dakar.

La participation de la délégation arabe, qui a été reçue par le Khalife général, a été marquée par la présence du Chargé d'affaires de la Palestine au Sénégal, Haitam Khalili, des chefs et représentants des missions irakienne, mauritanienne, syrienne et soudanaise, ainsi que des représentants de la Fondation d'Al Azhar Acharif.

S'exprimant à cette occasion, le Khalife général des Tidjanes a salué l'engagement arabe et islamique pour la cause d'Al-Qods Acharif, louant le grand rôle joué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods.

Pour sa part, le chef du comité d'organisation de cette rencontre, Cheikh Bay Mamoun Ibrahima Niass, a mis en avant le rôle historique et les positions claires et constantes du Royaume du Maroc en ce qui concerne Al-Qods et la cause palestinienne.

De leur part, les délégations participant à cette rencontre ont souligné le caractère central de la cause palestinienne et d'Al-Qods Acharif, exprimant leur soutien à cette cause et aux droits légitimes du peuple palestinien pour réaliser ses aspirations et son droit à bâtir un État indépendant.

Dans une allocution de circonstance, l'Ambassadeur de SM le Roi a rappelé la position constante du Maroc concernant la cause palestinienne, qu'il considère comme cause nationale, et place notamment Al-Qods au premier rang de ses préoccupations, comme en témoignent les efforts continus déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la protection des Lieux Saints islamiques à Al-Qods Acharif.

Le diplomate a évoqué, à cet égard, trois étapes marquantes de la position marocaine vis-à-vis de la question d'Al-Qods.

La première étape est la tenue du Sommet islamique en 1969 au Maroc à l'initiative de Feu SM le Roi Hassan II, suite aux événements d'incendie de la Sainte mosquée Al-Aqsaa, qui a marqué la création de l'Organisation de la Conférence islamique, devenue aujourd'hui l'Organisation de la coopération islamique (OCI), a-t-il expliqué.

La deuxième étape est l'élection de Feu SM le Roi Hassan II en 1979, Président du Comité Al-Qods, a-t-il précisé, notant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a ensuite pris le flambeau de la présidence du Comité Al-Qods et a continué à défendre la Ville Sainte dans les instances internationales, notamment les Nations Unies.

Ces efforts ont abouti en 1998 à la mise en place de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif qui, conformément aux Hautes Directives royales, vise à apporter un soutien économique, culturel et social aux populations Maqdessies grâce à des financements octroyés par le Maroc à un taux de 98 %.

M. Hassan Naciri a également mis en exergue les liens forts qui unissent cette famille soufie sénégalaise au Glorieux Trône alaouite, en soulignant les relations solides existant entre la famille Niass et le Maroc.

Il a également rappelé la contribution de cette grande famille soufie sénégalaise à la glorieuse Marche Verte à travers la participation d'une délégation conduite par le Hajj Abdallah Ibrahim Niass et du regretté Savant Ibrahim Job notamment à cet événement national, mettant en exergue les liens culturels et les relations qu'elle entretient avec les savants marocains, notamment dans la ville de Fès.