Afrique du Nord: ONU - Le Sahara marocain, "centre d'impulsion" et de stabilité pour la région sahélo-saharienne (Expert)

Nations Unies (New York) — Devant la 4è Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, le politologue chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville, Jean Delors Biyogue Bi Ntougou, a souligné que le Sahara marocain représente le "centre d'impulsion" et de stabilité pour la région sahélo-saharienne.

"La non résolution urgente de ce conflit, nous expose plus que jamais au risque de rater les immenses opportunités d'impulsion et de stabilité pour la région sahélo-saharienne offertes par ce territoire marocain, grâce à ses nombreux atouts", a-t-il affirmé, relevant que le plan d'autonomie présenté par le Maroc est "la seule voie d'issue crédible et sûre" à ce différend régional.

M. Ntougou a, dans ce sens, indiqué que le Sahara marocain compte une population jeune et dynamique qui représente un levier de croissance et de renouveau économique, outre une population féminine émancipée, engagée et s'affirmant de plus en plus dans tous les domaines grâce aux politiques d'inclusion mises en place par le Maroc.

Il a également cité les ressources économiques "aux avantages comparatifs immenses" pour la prospérité et la stabilité économique de la région sahélo-saharienne que le Maroc protège de l'exploitation illicite par le groupe séparatiste armé du "polisario".

Soulignant que "les milices séparatistes, avec l'Etat voisin qui leur apporte un soutien contre nature, sont les seuls et uniques responsables des violations et abus" qui sont dénoncés devant la 4è commission de l'AG de l'ONU, l'intervenant a appelé à démilitariser ce groupe armé via un programme de démobilisation, désarmement et réinsertion et à restaurer le cessez-le-feu à plusieurs reprises violé par les séparatistes.

Il s'agit aussi, selon lui, d'ouvrir des négociations pour la mise en œuvre du plan marocain d'autonomie.

M. Ntougou a également fait observer que le choix officiel de l'Espagne, n'est qu'une reconnaissance de la vérité : le Sahara est marocain, soulignant que le soutien au plan d'autonomie préserve l'intégrité et l'unité du continent africain, à l'heure de la construction des grands ensembles pour un meilleur équilibre mondial.

Il est nécessaire d'amener toutes les parties à se conformer aux appels à la négociation par le principe des table-rondes lancés par le Secrétaire général de l'ONU, a-t-il insisté.

"Soutenir le plan d'autonomie c'est garantir au Sahara marocain une paix, une sécurité et une prospérité économique durable qui auront des répercussions positives sur toute la zone sahélo-saharienne", a conclu l'intervenant.