Ile Maurice: Anniversaire - 250 ans et la poste garde son cachet

La Mauritius Post Limited (MPL) a célébré la World Post Day et l'anniversaire de ses 250 ans d'existence à Maurice. La cérémonie a eu lieu hier au Caudan Arts Centre. Deepak Balgobin, ministre de tutelle, et le Premier ministre, étaient présents.

Le ministre a rappelé que pendant les confinements, les employés de la poste sont rendus chez les personnes âgées et autres bénéficiaires des pensions de l'État pour les paiements. Il a aussi déclaré que la MPL a commandité un rapport d'un consultant étranger sur une feuille de route sur la restructuration et le plan stratégique sur dix ans. Son souhait, a-t-il dit, est que le service se réinvente et s'adapte aux technologies.

Quant à Pravind Jugnauth, il est revenu sur le parcours de la poste de Maurice comme étant l'un des premiers émetteurs de timbre avec le Blue Penny et le Red Penny. À l'occasion de cet anniversaire, une stèle, un First Day Cover et une exposition ont été dévoilés.