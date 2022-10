Ile Maurice: Accidents de la route - 80 décès depuis janvier

Depuis le début de l'année, 80 personnes ont péri sur nos routes. La dernière victime remonte à vendredi le 7 octobre, à Montagne-Blanche. Durant la semaine écoulée, un autre accident a fait trois morts, dont deux mineures. A la même période l'année dernière, la route avait fait 88 victimes. Quant au nombre d'accidents fatals, Maurice en a déploré 75 depuis janvier alors que pour 2021, le nombre s'élevait à 85.

Parmi les accidents cette année, un rajeunissement des victimes est noté par rapport à l'année dernière. 15 victimes étaient âgées entre 16 et 25 ans. 33 avaient entre 25 et 50 ans. Quant aux personnes âgées de 51 à 59 ans décédées des suites d'un accident de la route, il y en a eu neuf depuis janvier. Le pays a aussi dénombré deux victimes âgées de plus de 60 ans.

Force est de constater que malgré toutes les campagnes et lev durcissement des lois, la situation ne s'améliore pas. Qu'est-ce qui explique le manque d'amélioration ? Un ancien policier de la Traffic Branch en parle et d'emblée, se focalise sur le rajeunissement des victimes. "Les jeunes qui ont leur permis de conduire pensent que tout est permis. Ils oublient souvent le code de la route et se mettent à risque, ainsi que leurs passagers et les piétons. Mais il faut préciser qu'il n'y a pas que les jeunes, les têtes brûlées sont partout. Sertin fer fezer" dit-il.

Pour améliorer la situation, il est d'avis qu'il faut aller plus loin dès le début de l'apprentissage à la conduite car le système actuel est trop simple. En plus des cours d'auto-école, il préconise un nombre obligatoire d'heures de conduite sous surveillance, comme cela se fait à l'étranger, avant l'obtention du permis.