Congo-Brazzaville: Ligue 1 / Montpellier - La frustration de Faitout Maouassa après la défaite contre Monaco

Rien ne va à Montpellier ces dernières semaines. Battu le week-end dernier par Toulouse (4-2), le club héraultais s'est de nouveau incliné ce dimanche à domicile contre Monaco (0-2) pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.

Pour Faitout Maouassa, cette série de défaite est difficile à encaisser.

" Toutes les défaites font mal. Forcément, celle-ci nous fait mal. On a mis l'agressivité qu'il fallait mais ils ont été plus efficaces que nous et on le paye. (... ) On ressent forcément de la frustration. On voulait gagner et rebondir. Il y a beaucoup de frustration au vu du résultat ", a confié l'ailier ou latéral congolais sur Prime Video.