Cote d'Ivoire: Gestion de la Covid-19- Plus d'un million de test Pcr réalisés de Mars 2020 à Septembre 2022.

« L’expérience de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (Ipci) dans la gestion de la pandémie à coronavirus : Covid-19 ». Tel est le thème du colloque scientifique sur la gestion de la Covid-19 par l’Ipci. Indiquent des sources proches des organisateurs, à Abidjan. Il s’est agi, au cours de ce colloque, tenu le 5 octobre 2022, dans l’enceinte de l’Institut, à Abidjan-Cocody, de montrer tout le mécanisme mis en place avec minutie pour gérer cette pandémie.

« Au plus fort de la crise, il y a plus de 150 personnes de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, tous confondus, microbiologistes, virologues, des botanistes aux biologistes etc qui se sont mobilisés pour pouvoir faire face à la pandémie », a indiqué la Directrice de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, Professeur Mireille Dosso.

Elle a, par ailleurs, invité les jeunes chercheurs à ne pas se limiter qu’aux publications scientifiques. Mais face à cette pandémie, à s'intéresser aussi à des publications de développement humain, économiques, financières, managériaux, sociologiques, juridiques etc.

A l’ouverture de la séance, le Dr Louis Penali félicitant l’organisation de ce colloque pour la pertinence du thème a souhaité que les annonces de ces séries de colloques d’intérêt général soient diffusées également en dehors du cadre de l’Ipci. Et ce, afin d’en faire profiter l’ensemble de la communauté scientifique et médicale du pays, voire au-delà.

L’apparition de la Covid-19 en Côte d’Ivoire a entrainé la création d’un comité de veille par les autorités. Avec quatre piliers essentiels : Inhp pour la surveillance épidémiologique, le Samu pour le transport des malades, les maladies infectieuses pour la prise en charge des malades et l’Institut Pasteur pour la détection des cas.

Indiquons que ce 6e colloque scientifique s’est articulé autour de trois sessions comportant neuf communications, toutes centrées sur le covid-19

Cette rencontre scientifique s’est articulée autour de trois sessions comportant neuf communications, toutes centrées sur le covid-19. Il a été question de la gestion des échantillons en période de pandémie ; de l’Ipci et management des voyageurs ; les chercheurs se sont prononcés sur cette thématique à travers leur communication ; pandémie et développement...

Dans la première session, les exposés de Dr Odegué Danielle Kpadraux ont porté sur la stratégie de gestion des échantillons nasopharyngés pendant la pandémie de Covid-19 : « Expérience de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire », de Dr Kolia Kouamé sur « l’expérience de tri et décontamination des échantillons nasopharyngés à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire » durant la pandémie Covid-19 ; Dr Doumbia sur « les modulateurs de la circulation du SARS-CoV-2 à Abidjan ». Dr Bouagnon Julie José Rita est intervenue sur la conception et la mise en œuvre de la conservation en paillettes des échantillons nasopharyngés au cours de la pandémie à Covid-19 (2020-2021) en Côte d’Ivoire.

Dans la deuxième session, Dr Diplo Bernadette a évoqué la gestion des urgences des voyageurs aériens en période de pandémie à Covid-19 et l’appui à la stratégie de riposte en Côte d’Ivoire. Quand Dr Kouamé Kouassi s’est appesanti sur les attitudes et pratiques des voyageurs concernant le vaccin Covid-19, les effets indésirables et le respect des mesures barrières. Dr N’Dri Kouamé Mathias a abordé les effets de l’annonce du diagnostic de la Covid-19 sur les voyageurs en Côte d’Ivoire.

Dans la troisième session relative à « pandémie et développement », Dr Yao Serge Stéphane s’est prononcé sur l’apport de la pandémie à Covid-19 dans le développement humain des jeunes chercheurs de l’Institut pasteur.

Il ressort de toutes ces communications que l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire a été « au four et au moulin » avec plus d’un million de test PCR réalisés de mars 2020 à septembre 2022. Cela a été possible, reconnait Pr Mireille Dosso grâce à une réorganisation du travail.

Pour elle, la première leçon apprise pour gérer cette pandémie est le partage du travail et toutes les étapes du processus (la réception, le tri, l’analyse, l’alicotage, l’extraction, l’amplification et le séquençage, la gestion des données etc.) avec tous les chercheurs de l’Institut. Il faut noter que le premier cas de la Covid-19 a été notifié en Côte d’Ivoire le 11 mars 2020.