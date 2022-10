Algérie: Tenue de rencontres régionales avec la commission nationale de coordination et de suivi de l'innovation

Alger — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a invité les présidents des conférences régionales des universités à prendre contact avec les directeurs des établissements du secteur pour la tenue de rencontres régionales avec la commission nationale de coordination et de suivi de l'innovation et des incubateurs universitaires afin de lui permettre de mener son travail sur le terrain, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

"Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l'arrêté ministériel 1244 (25 septembre 2022) portant création d'une commission nationale de coordination et de suivi de l'innovation et des incubateurs universitaires et de l'arrêté ministériel 1275 (27 septembre 2022) définissant les modalités d'élaboration d'un projet de mémoire de fin d'étude au titre de la démarche +un diplôme-une startup+ par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, une correspondance a été adressée aux présidents des conférences régionales des universités les invitant à prendre contact avec les directeurs des établissements d'enseignement supérieur pour la tenue de rencontres régionales avec la commission nationale de coordination et de suivi de l'innovation et des incubateurs universitaires afin de lui permettre de mener son travail sur le terrain", a précisé le communiqué.

Le calendrier des rencontres a été fixé au niveau des trois conférences régionales (est, centre et ouest).

Elles portent sur "l'explication des mécanismes de mise en œuvre" des dispositions de l'arrêté ministériel 1275, notamment concernant "la mise en place de mesures et d'arrangements opérationnels pour réunir les conditions d'accompagnement des étudiants dans la démarche "un diplôme-une startup" et "un diplôme, un brevet d'invention", selon la même source.

Parallèlement aux rencontres organisées au niveau des conférences régionales des universités, un Brainstorming autour de ce thème est prévu sous forme d'ateliers.

Supervisées par le président de la commission nationale de coordination et de suivi de l'innovation et des incubateurs, ces rencontres verront la présence des présidents des conférences régionales des universités, un représentant de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), les sous-directeurs des établissements chargés de la formation supérieure en graduation, de la formation continue et des diplômes.

Prendront part aussi, les sous-directeurs chargés de la formation supérieure en post graduation, de la qualification universitaire et de la recherche scientifique, les sous-directeurs des écoles supérieures chargées de l'enseignement, des diplômes, et de la formation continue.

Les sous-directeurs des écoles supérieures chargés de la formation en doctorat, de la recherche scientifique, et du développement technologique, de l'innovation et de la promotion de l'entrepreneuriat, ainsi que les responsables des incubateurs universitaires, assisteront à leur tour à ces rencontres.

Les facultés de technologie, de mathématiques et d'informatique, des sciences seront représenté chacune par un étudiant. De même pour chaque école supérieure.

La correspondance du ministère a mis l'accent sur l'importance et la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le succès de ces rencontres, à travers une participation "efficace et efficiente" des établissements d'enseignement supérieur, conclut le communiqué.