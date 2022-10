Afrique: Le parlement algérien prend part à Kigali aux travaux de la 145e Assemblée de l'UIP

Alger — Une délégation parlementaire conjointe (APN, Conseil de la nation) prendra part aux travaux de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) et ses réunions connexes, prévus du 11 au 15 octobre à Kigali (Rwanda), indique dimanche un communiqué de la chambre haute du parlement.

"Chargé par M. Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, le vice-président du Conseil, Lotfi Boumediene Chibane présidera la délégation parlementaire conjointe entre les deux chambres du Parlement à la 145ème Assemblée de l'UIP, prévue dans la capitale rwandaise Kigali, du 11 au 15 octobre 2022", précise la même source.

Plus de 1000 participants représentant 120 parlements nationaux devront participer aux travaux de cette session et débattront autour de plusieurs points inscrits à l'ordre du jour des commissions et instances de l'UIP dans le cadre du thème général retenu, à savoir : "Egalité des sexes et parlements sensibles au genre: moteurs du changement pour un monde plus résilient et pacifique".

Le coup d'envoi des travaux de la 145e UIP sera précédé par la tenue de la 288e réunion du comité exécutif de l'UIP, les 9 et 10 octobre 2022, portant sur l'examen et le débat de plusieurs questions relatives aux volets organisationnels et administratifs, étant l'organe administratif de l'UIP.

Le Parlement algérien sera représentée lors de cette réunion par M. Ahmed Kharchi, membre du Conseil de la nation et membre du Comité exécutif de l'UIP. La délégation parlementaire conjointe est composée de: Lotfi Chibane Boumediene, vice-président du Conseil de la nation et chef de la délégation, Mondir Bouden, vice-président de l'APN et membre du Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent de l'UIP, et Abdelkader Sahli, président de la Commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial.

Figurent également dans cette délégation, Fouzia Ben Badis, membre du Conseil de la nation et membre du Comité chargé des questions du Moyen-Orient à l'UIP, Ali Talbi, membre du Conseil de la nation, Farida Ilimi, membre de l'APN et Bouchouit Anouar, membre de l'APN, selon la même source.