Madagascar: Prédication textuelle - Un sommet au mois de novembre

Une troisième édition du "Sommet International de la Prédication Textuelle" (SIPT) sera organisée par l'organisation religieuse Madagascar 3M dans la capitale au mois de novembre prochain.

Des théologiens et enseignants dans le domaine évangélique venant de différents pays tels que les États-Unis ou la Zambie mais également de Madagascar interviendront durant l'événement.

Face à la multiplication des différentes prédications qui se disent " venant de Dieu " dans la Grande Île, certains prédicateurs s'investissant eux-mêmes comme étant le Messie, Madagascar 3 M est consciente qu'il devient difficile aux chrétiens de distinguer les bons des mauvais prédicateurs. Le sommet est justement destiné aux hommes d'Église, des catéchistes ainsi que les différents responsables des branches d'activités au sein des églises et des temples chrétiens de Madagascar sans distinction de religion pour une sorte de renforcement de capacité.

L'objectif : mettre en exergue la Prédication Textuelle qui tire uniquement son explication de ce qui est écrit dans la Bible et qui prend racine dans la foi en Jésus Christ et dans la Sainte Trinité, c'est à dire un Dieu unique en trois personnes distinctes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour éviter les prédications objectives, prônant les avantages et bénédictions immédiates et surtout non basées sur les Saintes Écritures.

Le sommet souhaite sensibiliser les enseignants des Écrits de la Bible à se recentrer sur les Saintes Ecritures. Ils invitent également les croyants à vérifier que les enseignements qu'ils reçoivent soient conformes à ce que la Bible dit et non uniquement basés sur ce qu'ils souhaitent entendre.

Ce sommet se déroulera à l'espace Les Colonnades By-Pass du 2 au 5 novembre prochain. De plus amples informations sont disponibles sur la page Facebook de l'organisation.