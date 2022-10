Afrique de l'Ouest: Visite ad limina au Vatican du 10 au 20 octobre 2022 - Les Évêques du Sénégal et Cie reçus par le Pape François, ce jeudi

Les Évêques de la Conférence épiscopale interterritoriale Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau se rendront à Rome, du 10 au 20 octobre prochain.

Ce voyage qui s'inscrit dans le cadre du pèlerinage que tout évêque catholique est tenu de faire à Rome tous les cinq ans sur les tombeaux des apôtres Saint Pierre et Saint Paul " visite ad limina " sera sanctionné par une rencontre avec le Pape François, le jeudi 13 octobre prochain. Selon nos confrères de Fidespost qui donnent cette information, les évêques de la Conférence seront reçus par le Saint-Père François dans la matinée du jeudi 13 octobre après la messe à la Basilique Saint-Pierre (Basilique du Pape) où se trouve la tombe de Saint Pierre, le chef des Apôtres de Jésus.

Interpellé par nos confrères de Fidespost, Abbé Augustin Thiaw, Secrétaire Général de la Conférence épiscopale renseigne que le programme des Pères évêques de la Conférence épiscopale interterritoriale Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau dans la cité Vatican sera rythmé par de nombreux temps forts. Sous ce rapport, il a ainsi cité entre autres, des visites sur les tombeaux des apôtres saint Pierre et saint Paul, la participation à des célébrations dans les basiliques vaticanes, la rencontre avec le Saint-Père et les contacts avec les dicastères de la Curie romaine.

" Plusieurs célébrations eucharistiques dans les Basiliques Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean de Latran et Saint-Pierre et Saint-Pierre Hors-les-Murs et dans d'autres localités comme à Subiaco et certaines paroisses avec les différentes communautés nationales représentées au sein de la Conférence épiscopale interterritoriale seront également au menus de ce pèlerinage de la Conférence épiscopale interterritoriale ." ajoute le Secrétaire Général de la Conférence épiscopale qui précise que les évêques se rendront également dans plusieurs dicastères où l'un d'entre eux prendra la parole au nom du groupe.