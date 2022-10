Zambie: Angleterre - Un international zambien obligé de mettre fin à sa carrière à 24 ans

Enock Mwepu a été contraint de mettre fin à sa carrière de joueur suite au diagnostic d'une maladie cardiaque héréditaire. La maladie, qui peut s'aggraver avec le temps, exposerait le joueur zambien à un risque extrêmement élevé de subir un événement cardiaque potentiellement mortel, s'il devait continuer à jouer au football de compétition.

Pour Enock Mwepu, la terrible nouvelle est tombée ce lundi matin, par l'entremise d'un communiqué de Brighton, son club : suite à la découverte d'une faiblesse cardiaque héréditaire, le milieu de terrain international zambien (24 sélections, 6 buts) va devoir mettre un terme immédiat à sa carrière.

" La pathologie, susceptible de s'aggraver avec le temps, exposerait Enock à un risque extrêmement élevé de subir un accident cardiaque potentiellement mortel, s'il devait continuer à pratiquer le football à haut niveau ", peut-on lire sur le site officiel des Seagulls, que l'ancien vainqueur de la CAN des moins de 20 ans (en 2017) avait rejoint en juillet 2021 en provenance du Red Bull Salzbourg.

Mwepu est tombé malade le mois dernier lors d'un vol pour rejoindre l'équipe de l'équipe nationale de la Zambie au Mali lors de la trêve hivernale. Envoyé à l'hôpital au Mali, le joueur de 24 ans a subi divers tests cardiaques après son retour à Brighton. Le verdict médical, sans appel pour sa carrière, vient d'être rendu.

Auteur de 2 buts en 18 apparitions la saison dernière en Premier League, le Chipolopolo s'était fait remarquer par son abattage et sa polyvalence. " C'est un coup terrible pour Enock, a conclu le directeur médical de Brighton, Adam Brett. Mais il doit faire passer sa santé et sa famille en premier et c'est le bon choix, même s'il est difficile de quitter le sport qu'il aime. "

Le président du club, Tony Bloom, a déclaré : " Nous sommes tous absolument dévastés pour Enock. Lui et sa famille ont vécu quelques semaines traumatisantes et bien que nous soyons reconnaissants qu'il ait traversé cette période, il a vu une carrière si prometteuse écourtée à un si jeune âge. En tant que club, nous lui donnerons tout l'amour, l'aide et le soutien que nous pouvons pour qu'il se rétablisse complètement, puis au fur et à mesure qu'il décidera des prochaines étapes de sa vie. "

L'entraîneur de Brighton Roberto De Zerbi a ajouté: " Je suis vraiment désolé pour Enock. Avant d'arriver, j'ai regardé toute l'équipe, et c'était un joueur avec qui j'étais tellement excité et impatient de travailler. Nous ferons tout notre possible pour l'aider. "