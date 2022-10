Sénégal: Indiscipline, subordination aux guides religieux, tendance concurrentielle entre les tarikhas - Serigne Mansour Sy Dabakh invite à l'introspection !

En plus du message de Serigne Babacar Sy Mansour, le Khalife général des Tidianes, Serigne Mansour Sy Dabakh a axé son allocution, lors de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane, au retour à Dieu.

Sur ce, il a invité les fidèles à ne point privilégier les guides religieux aux recommandations divines. Il a appelé aussi à plus de discipline et au respect des confréries.

Sa déclaration a marqué la cérémonie officielle du Gamou 2022 à Tivaouane. Serigne Mansour Sy Dabakh, n'a pas porté de gans pour dire ses vérités. Tout d'abord, il est allé à l'encontre de la docilité, l'allégeance irréfléchie de certains talibés à leur guide religieux. Pour lui, "les talibés doivent suivre les guides (religieux) dans le respect des recommandations divines et ne doivent s'orienter que sur le droit chemin". Dans sa prêche, il a aussi estimé que, "les talibés ne sont pas des esclaves et le marabout un Dieu".

Serigne Mansour Sy Dabakh, trouve ainsi qu'il, "faut une révision totale de notre vision par rapport à la religion". Mieux, ajoute-t-il, "on doit libérer les talibés et leur donner leur liberté d'agir, de connaitre, questionner et de recevoir des réponses claires et nettes tirées du Coran. On doit libérer les gens pour qu'ils puissent vivre dignement leur personnalité, leur indépendance. Les gens ne sont pas des objets, des automates". Le chef religieux de dire, sans ambages, que "des évènements tels que le Gamou sont des séminaires, des occasions pendant lesquelles on doit inviter les gens à un retour à Dieu qui reste le seul Maître".

Abordant la pratique assez courante d'exhibition et de comparaison confrérique, Serigne Mansour Sy Dabakh soutient : "les Tarikhas ne sont pas des écuries de lutte, box ou karaté qui se livrent à des batailles. Il faut une complémentarité religieuse confrérique. Il ne doit pas y avoir de différence entre confréries ou école religieuse. Ce qui importe, c'est la sincérité dans la relation avec Dieu. Il faut les éviter malentendus". Sa position, persiste-t-il, est que "les Tarikhas ne doivent pas être des pyromanes".

La plaidoirie de Serigne Mansour Sy Dabakh, c'est également le retour au civisme. "Les Sénégalais doivent être beaucoup plus civiques. Ils ne respectent plus la loi, ni dans la rue, encore moins dans les quartiers. Nous devons revoir nos mentalités en tant que Sénégalais", dit-il.