Madagascar: Pétanque / Championnats de Madagascar - Tahina, Onja et Haja de l'UBM sur le toit national

Le sommet national triplette a pris fin hier au boulodrome du PAC à Ampitatafika. L'événement a réuni en tout cent quatre vingt-onze boulistes issus de huit ligues. Le club UBM confirme. La triplette de l'Union bouliste de Manjaka Ambohitri-man-jaka (UBM) composée de Philibert Tahina Rasamimahenina, Onjalalaina Rémi Randria-harimanana et Hajamanalina Rakotomalala remporte le titre de champion de Mada-gas-car version 2022. Cette équipe qui vient d'arracher il y a deux semaines le scare d'Analamanga s'est imposée en duel final face à la forma-tion de l'amicale bouliste Mandrosoa d'Ivato (ABMI) constituée de Stephano, Andrianaivolalaina Robinson et Bruno Rijaniaina au boulodrome du PAC à Ampitatafika.

Le score à l'issue de la première partie a été de 13 à 7 et 13 à 9 au terme de la deuxième partie. L'équipe championne a ainsi gagné la moto Kymco 125cc G3 en plus de la prime de 3 000 000 ariary. Le trio de l'UBM a défait en demi-finale l'équipe du CBT composée d'Eric Andrianary, Rindra Hasiniaina Randria-nirina et Vonjy Herman Randrianantenaina, tandis que la triplette vice-championne a, pour sa part, écarté Lova Rakotoarisoa, Hariliva Randrianasolo et Jean Jacques Ramamonjisoa du BIC. En guise de récompenses, les quatre équipes demi-finalistes participeront au Grand Open de Nosy Be les 3 et 4 décembre. Leurs frais de déplacement, leurs mises ainsi que leur hébergement pendant quatre nuitées y seront pris en charge par la fédération sport boules malagasy (FSBM).

Cent pour cent BIC

La finale des dames a été une affaire des boulistes du club BIC. Miary Hasina Ralalaharison, Mireille Andriarimanana et Judicaelle Andriarimanana ont surclassé au bout du suspense leurs coéquipières Juliette Raharimalala, Nivoliana Ramarijaona et Haingotiana Rabakomalala sur le score serré de 13 à 12. Le duel final des juniors a été cent pour cent joueurs du PAC. Le titre est revenu à Mahandry Rako-tomalala, Hasina Rajerisoa et Kiady Rajao-narivony.

Ces derniers ont battu Mampandry Rakoto-malala, Christian Andrianant-enaina et Fenosoa Antoine par 13 à 9. Et chez les vétérans, Célestin Razafi-mahatratra, Daniel Rakotoarisoa et José Patrick Razafindrabe du club BIC a écrasé en finale Modeste Raoelison, Marius Ralison et Solo Andriantsalama du PAC sur le score de 13 à 2. Point final sur le sommet national qui a vu la participation de deux cents quatre vingt-onze boulistes issus des huit ligues affiliées à la fédération. Prochain rendez-vous donc le Grand Open de Nosy-Be programmé au début décembre.