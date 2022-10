Madagascar: Parc botanique Tsimbazaza - La tuberculose décime les animaux dont les lémuriens

Une dizaine de lémuriens sont morts au Parc Tsimbazaza. La tuberculose serait à l'origine de leur décès alors que d'autres animaux ont également trouvé la mort sans raisons claires.

Une épidémie de tuberculose serait-elle en train de se propager parmi les animaux du Parc botanique et zoologique de Tsimbazaza (PBZT)? De nombreux lémuriens et autres animaux auraient succombé à cette maladie il y a près d'un mois, selon une source parmi les employés du parc. Cette cause aurait déjà été confirmée par une analyse post-mortem réalisée sur les cadavres des animaux selon toujours ses explications. "Les employés du parc sont au courant de très peu de choses sur ce qu'il se passe alors même que le National Geographic est déjà au courant que ces lémuriens sont morts de la tuberculose.

Nous sommes aujourd'hui dans le désarroi total ", souligne notre source. Aucune communication officielle, pour l'instant, n'a donc été faite sur le nombre exact d'animaux morts. Un employé interrogé sur place parle de quatre décès de lémuriens. Le professeur Jonah Ratsimbazafy, primatologue, dévoile des chiffres plus inquiétants. " Huit Varecia variegata, (ndlr : des varis noir et blanc), un Lémur macaco, un Sifaka, le seul individu vu au parc, et un fosa sont décédés il y trois ou de quatre semaines. " Je ne sais pas s'il y a eu d'autres décès, depuis, car les informations sont verrouillées " détaille-t-il.

Arrivée en masse

Une autre source révèle également le décès d'autres animaux du PBZT ces derniers mois dont un crocodile, un oiseau rare ainsi qu'une grande tortue. Sont-ils également morts de la tuberculose et qui a introduit cette maladie dans le parc ? Difficile pour l'heure de trouver une explication à ces questions. Jonah Ratsimbazafy, lui, suppose que c'est l'homme qui a transmis cette bactérie à ces animaux. " On ignore si ce sont des agents du parc qui leur ont transmis la bactérie ou si ce sont des visiteurs", note-t-il.

Pour l'heure, alors qu'on ne connaît encore rien sur l'ampleur du danger ainsi que la menace pour l'homme, le parc reste ouvert au grand public qui continue d'arriver en masse, notamment les week-ends. Seul signe que quelque chose ne va pas bien dans le parc, les cages réservées aux lémuriens sont interdites aux viteurs et protégées des regards indiscrets par les " goailaka " avec une affiche marquée " Travaux" Jonah Ratsimbazafy, lui, recommande la fermeture du zoo, pour éviter la transmission de la tuberculose aux visiteurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique indique que les animaux qui sont entrés en contact avec les animaux décédés ont été mis en quarantaine. " Douze sont infectés et suivent des traitements, actuellement. ", publie-t-il.