Madagascar: Football féminin - Un championnat au niveau des établissements scolaires

La FMF va organiser un mini-championnat U15 pour les équipes féminines des établissements scolaires. Il s'agit d'un projet de la CAF ayant pour but de promouvoir le football féminin au niveau scolaire dans lequel Madagascar figure parmi les 16 pays sélectionnés.

La commission du football féminin, dirigée par sa présidente Sandrine Michela Andriatsimialona, a organisé une réunion la semaine passée à Isoraka concernant ce sujet.

Pour cette première édition, huit écoles de la Capitale s'affronteront pendant trois mois. On cite, entre autres, le CEG Nanisana, le Collège de France, le CEG Antanimbarinandriana, l'ESCA Antanimena, le CEG 67 HA, le Collège Rasalama, le CEG Analamahitsy et le Collège St-Michel Amparibe.

" Avant le lancement de la compétition, les encadreurs de chaque école et professeurs d'éducation physique et sportive suivront une formation, qui équivaut à celle de la Licence D de la CAF. Une fois la formation achevée, chaque école bénéficiera d'un mois de préparation et d'assimilation des instructions et compétences nouvellement acquises. Afin de réaliser la compétition dans les meilleures conditions, la CAF octroiera une aide financière à l'association membre et aux établissements participants. Chaque établissement percevra chacun une somme de 1 000 dollars US pour préparer le tournoi et sera également doté de matériels sportifs ", a indiqué la commission.