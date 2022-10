Maroc: "Regards", une exposition inédite des œuvres de feu Meki Megara à Tétouan

Le Centre d'art moderne de Tétouan abritera, du 7 octobre au 11 novembre, une exposition inédite des œuvres de l'artiste-peintre feu Meki Megara, intitulée "Regards", l'occasion de dévoiler les secrets des créations intemporelles de cet artiste hors normes.

Cette exposition, organisée par l'Institut national des beaux-arts (INBA) et la Fondation Meki Megara, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (département de la Culture), donnera à voir les créations de feu Megara, l'un des pionniers de l'école des arts plastiques de Tétouan, indique un communiqué de l'Institut.

Elle permettra de faire découvrir aux amateurs d'art le legs culturel de cet artiste singulier, à travers de nouveaux regards, et de goûter au plaisir de la créativité. A travers cette exposition, les organisateurs aspirent à mettre en lumière la contribution exceptionnelle de Meki Megara à l'enrichissement de l'histoire de l'art marocain, en reconnaissance de ses multiples talents.

Cette exposition vise à présenter un "témoignage d'élégance et de créativité" et constitue un point de départ pour la création d'un espace muséal qui abritera les œuvres inédites de feu Megara, précurseur de l'art contemporain au Maroc.

Bouillon de culture

Harvey Weinstein

L'ex-producteur de cinéma déchu Harvey Weinstein, déjà condamné à New York, va être jugé lors d'un nouveau procès pour viols et agressions sexuelles qui s'ouvre lundi à Los Angeles, cinq ans après les révélations sur son comportement de prédateur et le début du mouvement #MeToo.

Agé de 70 ans, le producteur de "Pulp Fiction" purge depuis 2020 une peine de 23 ans de prison pour agressions sexuelles et viol à New York. Pour ce nouveau procès à Los Angeles, une ville où il régnait autrefois en maître sur Hollywood, il est accusé d'avoir violé ou sexuellement agressé cinq femmes dans des hôtels, entre 2004 et 2013.

L'audience, qui doit durer deux mois, débutera lundi par le choix des jurés. En juillet 2021, M. Weinstein avait plaidé non coupable lors d'auditions préliminaires devant le tribunal de Los Angeles, où il était apparu en fauteuil roulant revêtu de sa combinaison de détenu marron.

En cas de condamnation, l'ancien magnat d'Hollywood encourt jusqu'à 140 ans de prison, en plus de sa condamnation new-yorkaise, dont l'appel a été rejeté. Il est également inculpé au Royaume-Uni pour des agressions sexuelles qui remonteraient à 1996.

Les accusations tentaculaires concernant le comportement de prédateur de M. Weinstein ont éclaté en 2017 et sa condamnation en mars 2020 à New York, suivie d'une mise sous écrou immédiate, a constitué une victoire majeure du mouvement #MeToo. Au total, près de 90 femmes dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Rosanna Arquette ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement, d'agressions sexuelles, ou de viols.

Mais le délai de prescription a été dépassé dans nombre de ces affaires, dont certaines remontent à 1977. L'ancien producteur a toujours assuré que toutes ses accusatrices étaient consentantes. Les allégations ne sont "pas prouvées, pas crédibles et non fondées", avait déclaré son avocat Mark Werksman en juillet 2021 à la presse, plaidant qu'il n'existait aucune preuve médico-légale ou de témoin crédible pour les étayer.