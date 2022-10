Maroc: La première box Fibre Wifi6 fait son entrée sur le marché marocain

Le nouveau routeur d'Orange Maroc promet 40% de plus de débit, une couverture plus étendue et un temps de latence réduit

L'opérateur de télécommunications multi services Orange annonce le déploiement de la première box Fibre Wifi6 du marché marocain.

Avec 40% de plus de débit, une couverture plus étendue et un temps de latence réduit, "la Livebox Fibre Wifi6 du groupe Orange est un routeur nouvelle génération aux performances optimisées et à la conception guidée par la stratégie environnementale du Groupe Orange ", a indiqué le top mangement d'Orange lors d'une rencontre tenue récemment à Casablanca.

Le nouveau routeur et les services associés répondent "à l'intensification des usages dans les foyers ces dernières années, avec de nombreux clients qui souhaitent un Wifi plus performant pour répondre à leurs besoins, à tout moment, et dans tous les recoins de la maison ", ont assuré les responsables du groupe.

" Orange est toujours mobilisé à démocratiser l'accès au très haut débit au Maroc via une fibre 100% Orange ", a déclaré à cette occasion le Directeur général d'Orange, Hendrik Kasteel, assurant que la Livebox Fibre Wifi6 permettra concrètement de profiter pleinement de la puissance de la Fibre, à la maison ou dans les locaux professionnels.

Ce dernier, qui est apparu très détendu et confiant, a également saisi cette occasion pour annoncer que le groupe de Télécoms " a investi 105 milliards de dirhams (10 milliards d'euro) sur le marché marocain au cours des 20 dernières années pour créer non seulement un réseau performant mobile, mais aussi un réseau performant et déploiement sur la fibre de meilleurs services clients au Maroc ".

Revenant plus en détail, les équipes d'Orange Maroc ont précisé que la nouvelle box " permet également de gérer plus d'appareils au bénéfice des multiples utilisateurs et équipements connectés au même moment ".

Remise dans un emballage 100% recyclé et recyclable, la nouvelle Livebox dispose par ailleurs d'un mode veille qui permet d'avoir une consommation réduite en énergie, allant jusqu'à 40% en moins, ont-ils poursuivi.

Lors des échanges avec la presse, les responsables du groupe ont en outre annoncé le lancement d'une nouvelle application, " Ma Livebox ", qui va permettre à chaque client de " gérer en toute sérénité, depuis son propre smartphone, le réseau internet de son domicile ", ont-ils affirmé.

D'après les explications de ces derniers, cette nouvelle application offre dorénavant aux clients fibre Orange la possibilité de "vérifier en toute autonomie l'état de fonctionnement de leurs services internet, et les dépanner en cas de besoin".

Ce n'est pas tout. Cette fonctionnalité permet aussi de contrôler l'accès à Internet des équipements, en définissant des plages horaires d'activation et d'extinction, mis à part le fait que " les clients peuvent aussi contrôler et limiter la connexion de leurs enfants en totale sécurité ", ont-ils expliqué.

Pour information, Orange vient d'être reconnue par Speedtest Ookla comme le fournisseur du réseau fixe le plus rapide au Maroc pour le troisième semestre consécutif, opérant dans les activités mobile, fixe, cybersécurité et mobile money. Une bonne nouvelle dont s'est chargé de partager le patron du groupe.