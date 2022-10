Maroc: Séminaire international à El Jadida sur le cinéma de la diaspora marocaine

L'association marocaine des critiques de cinéma et le Laboratoire des études appliquées en langue et en culture organisent, les 11 et 12 octobre au centre des études doctorales à la faculté des lettres et des sciences humaines à El Jadida, un séminaire international sous le thème "le cinéma de la diaspora marocaine ".

Initié avec le soutien de la présidence de l'Université Chouaib Doukkali et de la faculté des lettres et des sciences humaines d'El Jadida, ce séminaire, qui sera marqué par la participation de plusieurs personnalités académiques d'universités nationales et internationales, constituera l'occasion de débattre de la créativité cinématographique des réalisateurs de la diaspora, comme moyen facilitant l'intégration dans les sociétés d'accueil, renforçant l'attachement à la mère patrie, et permettant à ces réalisateurs de s'exprimer sur les différentes questions les concernant selon leur propre vision, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Il sera également une opportunité d'explorer les mécanismes d'expression des réalisateurs de la diaspora marocaine, à travers l'examen de la nature des contenus, des discours, des points de vue, des préoccupations créatives, outre les styles artistiques et esthétiques qui ont formé l'arrière-plan culturel des perceptions cinématographies créées par ces réalisateurs sur leur pays.

Selon la même source, cet événement aborde un certain nombre de thèmes dont les préoccupations intellectuelles et culturelles qui retiennent l'attention des réalisateurs de la diaspora, les obstacles auxquels ils sont confrontés et les moyens mis à leur disposition, le cinéma de diaspora et les questions de créativité, de liberté et de censure, la question de la vision dans les films de la diaspora, "le cinéma de diaspora et les enjeux d'appartenance : la recherche d'une troisième identité", "la coproduction : les limites de la compatibilité entre le pouvoir de créativité et le pouvoir de production", "les films de diaspora entre orientalisme et perception", "le rythme psychologique dans les films de diaspora : l'image cinématographique et l'appartenance", le cinéma de diaspora et les représentations de la patrie, outre les films de diaspora et le rapport avec l'immigration et la langue.

Par ailleurs, cette manifestation vise à examiner d'éventuelles convergences stylistiques et thématiques entre les réalisateurs de la diaspora et les réalisateurs locaux en termes de sujets, de style, d'angles de vue et de moyens de financement et de promotion.

Les participants à cet évènement se pencheront également sur des questions relatives, entre autres, à l'écriture de cinéma, aux choix artistiques et esthétiques, aux préoccupations créatives, aux contenus, aux différents enjeux liés à la créativité, et au soutien commun à la créativité cinématographique.

Le séminaire vise à diffuser les connaissances visuelles en milieu universitaire, consacrer l'ouverture de l'université sur son environnement culturel et artistique, créer des passerelles de communication entre cinéastes et universitaires, envisager la création d'une filière d'études de l'image et ses études cinématographiques à l'Université marocaine, ouvrir de nouveaux horizons dans le domaine du cinéma pour les étudiants et mettre à leur disposition une structure audiovisuelle (salle de cinéma et studio) avec l'appui de partenaires.