Madagascar: Covid-19 - 3 nouveaux cas parmi 10 cas actifs entre le 1er et le 7 octobre 2022

Pour la première fois depuis de nombreux mois, le nombre de nouveaux cas hebdomadaires de Covid-19 passe en dessous de la barre des 5 cas. Selon les dernières statistiques publiées durant le week-end par le ministère de la Santé publique, couvrant la période du 1er au 7 octobre 2022, trois nouveaux cas ont été relevés sur l'ensemble du territoire. Tous localisés dans la région Analamanga, ces cas ont été relevés parmi 351 nouveaux tests. Actuellement, 10 cas actifs sont recensés parmi lesquels ne figure aucun cas grave. Au chapitre des décès, aucun décès à déplorer non plus, et ce, depuis plusieurs mois. Le nombre total des décès reste ainsi à 1 410 depuis le début de l'épidémie de Covid-19 à Madagascar, soit une létalité de 2,11%.

Les données officielles sur l'évolution de la Covid-19 indiquent ainsi une baisse constante du nombre des nouvelles contaminations à Madagascar. Une tendance qui amène à une tendance à donner moins d'importance aux gestes barrières. La mesure relative au port du masque à l'école et dans les zones en extérieur étant levée depuis plusieurs mois, le non port du masque tend à se généraliser partout. Dans la capitale en particulier, les porteurs de masque dans les espaces publics, en extérieur ou non, y compris dans les transports en commun, ne représentent plus qu'une minorité. Dans les localités régionales, le masque est, dorénavant, jugé non indispensable, voire inutile dans la mesure où aucun cas de Covid-19 n'y a été relevé depuis des mois.

À noter que les données récapitulatives indiquent un cumul des cas confirmés, se chiffrant à 66 687 sur un total de 513 872 tests. Parmi ces cas, 65 998 ont été confirmés par des tests et 689 par scanner durant la deuxième vague de l'épidémie. Au chapitre des guérisons, les statistiques officielles indiquent un total de 65 267 guérisons, soit un taux de guérison de 97,87%.