Maroc: "Wecasablanca Festival" - Une soirée inaugurale sous le signe de la jeunesse

Le public casablancais a été gratifié, jeudi soir à l'espace Toro, d'une soirée inaugurale singulière sous le signe de la jeunesse dans le cadre de la 3ème édition WECASABLANCA FESTIVAL qui se tient du 6 au 8 octobre à Casablanca.

Cet événement artistique, organisé par "Casablanca Events & Animation", constitue une occasion pour impulser une nouvelle dynamique à la métropole économique et renforcer son rayonnement d'autant qu'après deux éditions impactées par la pandémie, l'édition 2022 de WECASABLANCA FESTIVAL se produira pour la première fois devant le public casablancais.

Lors de cette soirée inaugurale, les jeunes artistes marocains MKA et Hatim Amour se sont succédés sur l'espace Toro pour gratifier le public casablancais de leurs plus belles chansons. MKA seul sur scène et jouant plusieurs instruments, a offert au public une prestation musicale unique, en procédant à une fusion subtile et intelligente de plusieurs styles musicaux nationaux et internationaux.

Pour sa part, l'artiste avant-gardiste de la chanson marocaine moderne, Hatim Ammor, considéré comme l'un des artistes les plus influents de sa génération, a interprété plusieurs chansons de son riche répertoire destiné à interagir avec une jeunesse dotée d'un goût particulier.

A cet égard, le directeur général de Casablanca Events et Animation, Mohamed Jouahri, a souligné, dans des déclarations à la presse, qu'il s'agit de la première édition qui se tient en présentiel après deux éditions virtuelles du fait de la crise sanitaire de coronavirus.

Il a relevé que cette édition vise à célébrer le patrimoine musical marocain à travers une programmation riche et variée étalée sur trois soirées et représentant différents styles (Tarab, Chaabi, Gnaoua, Malhoune, Rai).

Pour sa part, MKA, artiste multi-instrumentiste, s'est dit fier de participer à ce festival dans sa ville natale Casablanca après des tournées artistiques en Europe et aux Etats Unis, notant qu'à travers sa participation, les Marocains ont découvert une nouvelle expérience musicale grâce à une fusion entre le patrimoine musical marocain et celui international.

La 3ème édition de "WECASABLANCA FESTIVAL" permet au public de découvrir différents univers du patrimoine musical marocain et ce, à la faveur des artistes confirmés et d'autres issus de la nouvelle génération, qui se relayeront pour offrir, le temps d'un festival, un plateau artistique exceptionnel.

Lors de la deuxième soirée de ce festival, l'espace Toro accueillera deux grands artistes. D'abord, Farid Ghannam, musicien et interprète confirmé dans le style gnaoui et raï, puis la star de la chanson chaâbi, Abdelaziz Stati et son jeu de violon magique.

Enfin, la clôture prévue le samedi 08 octobre 2022, mettra en avant deux artistes de la nouvelle génération, Ali El Medydy considéré comme un prodige du Tarab, et Marouane Hajji, ambassadeur de la musique sacrée et du chant spirituel.