Ile Maurice: Ju-Jitsu / Mondiaux - Adil Dookee et Kilan Gougon représenteront Maurice à Abou Dhabi

Du 3 au 6 novembre, Adil Dookee et Kilan Gougon seront en action aux championnats du monde de Ju Jitsu à Abu Dhabi. Ils seront accompagnés de Nuvin Proag et Bruno Cansing, président et vice-président respectivement de la Mauritus Ju Jitsu Federation (MJJF).

Les championnats du monde de Ju-Jitsu sont un des évènements les plus marquants dans le monde des arts martiaux. L'événement qui rassemblera environ plus de huit cents pratiquants de Ju-Jitsu du monde entier, se tiendra à Abu Dhabi du 29 Octobre au 8 Novembre 2022. Chaque année, la MJJF y envoie ses athlètes. Aujourd'hui, elle a sélectionné Adil Dookee, 27 ans et Kilan Gougon, 17 ans pour y prendre part.

Le premier sera en lice - dans la catégorie (adultes) des moins de 85Kgs - dans deux formats de compétition : le Ju-Jitsu Fighting, le 3 novembre et le Jiu-jitsu Ne-waza (combat au sol) le 6 novembre. Quant à Kilan Gougon, 17 ans, qui en sera à sa première compétition internationale et mondiale, il va concourir le 6 novembre seulement. Et ce, chez les moins de 18 ans dans la catégorie des +81 Kgs en Ju-Jitsu Ne-Waza.

En attendant de se rendre à Abu Dhabi, Adil Dookee et Kilan Gougon se préparent intensément pour cette manifestation planétaire. " D'ici les championnats, ils s'entraîneront de façon à ce qu'ils soient prêts au moment opportun. Je veux que Kilan maintienne sa mobilité et qu'Adil reste au même poids. Nous suivons de près leur nutrition. L'entraînement visera à les renforcer sur le plan mental et physique. Il leur faudra être flexibles, travailler la force, la mobilité, la souplesse, la rapidité, les réflexes et le sens de l'anticipation. On passera en revue toutes les techniques pour que cela devienne davantage une seconde nature pour eux " dit Nuvin Proag, président de la MJJF et vice-président de la Fédération Internationale de Ju-Jitsu. Ce dernier en profite pour remercier Phoenix Bev, Stone Specialist et Anand Gujadhur qui ont bien voulu aider la Fédération en tant que sponsors. " Un geste fort louable de leur part en ces temps difficiles " déclare Nuvin Proag.

Témoignages

Kilan Gougon : " J'ai 17 ans. Je partirai le 4 novembre puisque mes examens ('O Levels') se termineront le 3 novembre. Je vise l'or. Ce sera ma première compétition internationale et mes premiers championnats du monde. A l'âge de 8 ans, j'ai pratiqué le Jiu-Jitsu brésilien. J'ai fait des compétitions au niveau local en Jiu-Jitsu brésilien où j'ai eu l'occasion de remporter quelques médailles d'or. J'ai adhéré à la MJJF il y a 2 ans et demi. En Ju-Jitsu traditionnel, je prendrai part en Ne- waza (combat au sol) dans la catégorie U18 chez les +81 Kgs ".

Adil Dookee : " Pratiquant de judo dès l'âge de 6 ans, c'est 2 ans plus tard que je pratique le Ju-Jitsu traditionnel. Même si je me sens à l'aise en 'Fighting', mon point fort reste le combat au sol. Je vise l'or tout en sachant que mes adversaires seront coriaces ; je me sens prêt à les affronter " dit le combattant de Ju- Jitsu âgé de 27 ans, dont ce sera la deuxième expérience au plan international. Il sera en lice dans la catégorie Adultes

Nuvin Proag : " A la Fédération Internationale de Ju-Jitsu (JJIF) on ne fait pas de combats selon la couleur des ceintures mais par catégories de poids. Adil Dookee sera en lice les 3 novembre (Ne-waza) et 5 novembre (fighting). Kilan Gougon sera en action le 6 novembre. Adil Dookee vise le podium. Il en est capable. Kilan Gougon en sera à sa première expérience au niveau international. Mais je pense qu'il peut nous surprendre. Au niveau mondial, les nations les plus fortes demeurent la France, l'Allemagne, la Pologne, la Belgique et le Canada. Mais nos représentants se tiennent prêts pour cet événement " dit le président de la MJJF.