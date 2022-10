Ile Maurice: Rodrigues - Le nom de SAJ, cause de malaise au gouvernement régional

Un vingtième anniversaire teinté de discorde. Les partenaires de l'alliance au pouvoir dans l'île autonome n'ont pas tous la même vision de l'histoire. Le changement de nom d'un lieu emblématique serait la cause première de la polémique...

Même décédé, sir Anerood Jugnauth (SAJ) fait parler de lui. L'élu du Mouvement Indépendantiste Rodrigues (MIR) Justar Tolbize, qui est aussi le président adjoint de l'Assemblée régionale de Rodrigues (ARR), n'était pas présent à l'aéroport de Plaine-Corail, dimanche soir, pour accueillir le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Ce dernier est parti pour assister aux célébrations du 20e anniversaire de l'autonomie de Rodrigues, mercredi, et mardi, il aura une cérémonie pour le changement de nom de l'esplanade MCB Square en SAJ Square à Port-Mathurin.

C'est d'ailleurs l'objet du malaise au sein de l'ARR. Dans un communiqué émis samedi soir, les dirigeants du MIR affirment avoir décidé de suspendre toute participation aux activités du gouvernement régional. Cette décision fait également polémique dans la population alors que la Rodrigues Government Employees Association (RGEA), proche du MIR, mène une campagne contre ce projet sur les réseaux sociaux. Le MIR affirme que cette décision a été prise sans consultation avec les partenaires de l'alliance au pouvoir.

Le chef commissaire, Johnson Roussety, qui est à l'origine du changement de nom, dit en assumer l'entière responsabilité. "Nul besoin de vanter sa contribution capitale avec Paul Bérenger dans le vote de la Rodrigues Regional Assembly Act 2001. Sans SAJ comme Premier ministre, il n'y aurait pas eu la mise en place de l'ARR, il y a 20 ans. C'est avec cette contribution capitale que nous allons donner son nom à une place, une modeste reconnaissance... Lui-même, il m'a raconté la réticence de certains au Parquet à l'époque et même parmi ses ministres à décentraliser le pouvoir... Rodrigues est reconnaissante envers SAJ", a-t-il écrit sur page Facebook. Sollicité par l'express hier, le chef commissaire affirme que d'autres places et édifices porteront des noms de tribuns rodriguais, comme l'ancien ministre France Félicité.

Pour sa part, Justar Tolbize maintient que son absence à l'aéroport n'était pas forcément un signe de protestation. "Je ne suis jamais parti accueillir quelqu'un à l'aéroport pour une fonction." Il n'en dira pas plus, mais nous réfère au communiqué de son parti. "Le MIR tient à faire ressortir qu'il est contre cette décision du gouvernement régional. Nous jugeons que c'est inapproprié, insensé, méprisant et irrationnel. C'est une décision qui va contre le sens de l'histoire de Rodrigues et de ceux qui ont milité pour son anticipation et elle diminue la contribution de Rodriguais", peut-on lire.

Ce parti consultera ses différentes instances pour décider de son "positionnement " au sein du gouvernement régional. Toutefois, il faut souligner que Justar Tolbize a été nommé sous la proportionnelle. S'il démissionne du gouvernement, il sera remplacé par une autre personne par la commission électorale, mais ce serait alors un membre de l'Union pour le Progrès de Rodrigues.

Les critiques viennent aussi de la RGEA. Le président du syndicat de fonctionnaires, Alain Tolbize, a donné la première salve en partageant un article de presse titrant sur une déclaration de SAJ lors d'une visite à Rodrigues en 2017 quand il avait dit à un journaliste qui lui parlait du problème d'eau à Rodrigues : "Mo finn vinn isi pou fourni dilo mwa? Taler mo bizin vinn begn zot osi!"

Le président du syndicat s'explique. "C'est normal que la population soit en colère. Il y a tant de Rodriguais ayant lutté pour le bien-être de la population qui méritent une reconnaissance. C'est une insulte pour les Rodriguais qui ont lutté. Nous avions pris la même position quand un gouvernement avait nommé l'aéroport de Plaine-Corail sir Gaëtan Duval. Je n'ai rien contre Anerood Jugnauth, mais cela aurait été plus approprié de nommer une place à Port-Louis, par exemple. Tout démontre que c'est une décision du chef commissaire pour montrer à Pravind Jugnauth qui l'aime plus que ceux de l'Organisation du Peuple de Rodrigues et il veut avoir la confiance du Premier ministre. Celui-ci aurait dû refuser."

Donner des noms à des personnalités étrangères se fait dans beaucoup de pays, comme la place Jan Palach à Maurice. À cette réflexion, Alain Tolbize affirme qu'il n'est pas approprié de donner le nom de SAJ à un endroit pour célébrer l'autonomie. "Ce n'est pas éthique. Nous avons également des bâtiments et même un hôpital qui portent les noms d'étrangers, mais là nous célébrons l'autonomie", insiste-t-il. Cette affaire met l'Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR) dans une situation embarrassante. Son leader, Serge Clair, avait fait voter une motion à l'ARR en mai 2017 pour enlever le nom de sir Gaëtan Duval à l'aéroport de Plaine-Corail.

L'un des arguments soulevés à l'époque était que les places et édifices publics doivent porter des noms de tribuns rodriguais et que l'ancien leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) n'avait pas contribué au développement de l'île. Pour la nomination de MCB Square, l'OPR ne prend pas position, d'autant que ses deux députés, Francisco François et Buisson Léopold, siègent avec le gouvernement de Pravind Jugnauth. Toutefois, ce parti se réjouit de la division au sein du gouvernement régional. "C'est une affaire entre les partenaires du gouvernement régional. Laissons-les régler leurs problèmes. Nous n'avons rien à dire", déclare un membre de ce parti.

Le PMSD-Rodrigues fait aussi partie de l'alliance dirigée par Johnson Roussety. La direction du PMSD à Maurice ne veut pas s'ingérer dans cette affaire. Le PMSD-Rodrigues est autonome, déclare un membre de la direction. "À mon avis, Johnson Roussety est en position de faiblesse car Rodrigues est financièrement dépendante du gouvernement central. Je crois qu'il a besoin de faire labous dou pour pouvoir réaliser ses projets. Si cela peut aider la population rodriguaise à sortir la tête hors de l'eau, tant mieux, mais je ne pense pas que sir Anerood Jugnauth le mérite. Paul Bérenger est plus méritant", maintient-il.

Il semblerai t que le commissaire de la Santé, Nicolas Volbert, pourrait jouer au médiateur entre les différents partenaires de l'alliance pour calmer le jeu. Les partisans de l'alliance au pouvoir ont également fait un appel pour que cessent les hostilités entre partenaires, proposant plutôt de se battre pour des choses plus importantes.