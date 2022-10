Congo-Kinshasa: Coopération - La Chine, un partenaire majeur dans la reconstruction de la RDC

La République Populaire de Chine est un partenaire majeur dans la reconstruction de la RDC. Ces deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques à l'occasion d'une visite de l'ancien président Mobutu, à Pékin, en 1973.

Depuis lors, ces deux pays sont restés amis. Leurs relations se sont intensifiées durant la transition congolaise, à tel point qu'il est désormais impossible de parler de la reconstruction de la RDC sans évoquer la Chine, dont la volonté de jouer les premiers rôles dans la reconstruction du pays suscite, auprès des Congolais, beaucoup d'intérêt.

Pour l'Association Congolaise pour l'Accès à la Justice, ACAJ, les entrepreneurs chinois en RDC ont réalisé plusieurs choses. " Il ya de bonnes choses que les entreprises chinoises ont réalisé en RDC. ", a déclaré Georges Kapiamba président de l'ACAJ.

Pour sa part, Freddy Mulumba, ancien Directeur Général de la RTNC, a soutenu que la coopération sino-congolaise est gagnant-gagnant.

"Les chinois n'ont pas cette culture d'exploiter, surtout si les entreprises sont gérées par l'état chinois. Il ya un peu d'éthique, le respect des autres et partager avec les autres. Aujourd'hui si la chine a des problèmes au Congo, c'est lier à l'affrontement entre la Chine et les Etats-Unis d'Amérique. La grande partie des minerais congolais est raffinée en Chine, ce qui crée la colère des américains. La Chine et la RDC détiennent les clés des puissances de demain. La Chine a la 5G et celui qui a la technologie, contrôle les minerais. Et cet affrontement entre la Chine et les USA se passe chez nous au Congo. La RDC a des minerais stratégiques qui concourent à la transition énergétique. Si on n'avait pas le coltan nécessaire à la transition énergétique, on aurait pas assisté à cet affrontement chez nous ", a déclaré Freddy Mulumba avant d'ajouter : " Les contrats chinois ont beaucoup d'éthique. Ce sont de bons partenaires. C'est maintenant aux congolais de leur proposer le modèle d'industrialisation selon nos propres besoins. Le problème c'est le congolais et non le chinois ".

La coopération sino-congolaise a déjà des empreintes. Plusieurs réalisations ont été enregistrées depuis la deuxième République.

L'internationaliste Freddy Mulumba rappelle : "La Chine aide les congolais à promouvoir leur culture. Elle a construit plusieurs infrastructures. Je cite le palais du peuple, le stade des martyrs, et en ce moment, ils sont en train de construire un centre culturel, le plus grand en Afrique centrale. C'est un projet de 100 millions de dollars qui sera inauguré en 2023 ; Ce que les Chinois apportent au Congolais est meilleur, car une fois que les congolais ont une culture forte, il sera difficile qu'ils soient exploités ", a-t-il soutenu.

Le 4 avril 2021, Patrick Lyoya, 26 ans, originaire de la République démocratique du Congo a été tué par balle par un policier blanc. La mort de ce migrant congolais avait déclenché des protestations et des appels à la justice dans l'État américain du Michigan. Après la publication de l'enregistrement vidéo, des manifestants s'étaient rassemblés dans la soirée dans la ville de Grand Rapids pour demander justice. Pour l'internationaliste Freddy Mulumba, les circonstances de ce meurtre constituent une preuve du racisme pratiqué aux USA.

"L'Amérique a été conçu sur base du racisme. Il ya une discrimination systémique. Ce que nous subissons aujourd'hui, ce sont des conséquences du racisme et de l'esclavage. Le cas du congolais tué aux Etats-Unis en est la preuve. C'est avec raison qu'il y ait eu des manifestations de protestation ; car s'il était blanc, ça ne se serait pas passé de la même façon ", a-t-il déploré.

Ce drame des USA avait poussé le mouvement citoyen la LUCHA à monter aussi au créneau : "Les droits humains sont respectés sélectivement aux États-Unis, en fonction de la race ou de la classe sociale. Les cas des meurtres par la police sont fréquents. Je pense au meurtre ignoble et lâche commis par la police en avril 2021 du congolais Patrick Lyoya qui illustre que les Etats-Unis ne respectent pas globalement les droits de la personne humaine ", a martelé Bienvenue Matumo, membre de la LUCHA.

En RDC, la Chine se positionne aussi sur les autres marchés à fort potentiel tels que les télécommunications. A Kinshasa, des entreprises chinoises telles que Huawei, sont des partenaires privilégiés de la RDC dans le secteur des télécommunications.

Lors du lancement officiel, le 11 septembre 2022, de la 7ème édition du programme " Seeds for the future " initié par l'entreprise chinoise Huawei, pour la formation des étudiants dans les nouvelles technologies, le ministre des Postes, Télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication en RDC, Augustin Kibassa a remercié l'entreprise Huawei RDC pour cette initiative mais aussi l'ambassade de Chine en RDC pour ses efforts continus, dynamiques et inlassables pour renforcer la coopération entre les deux pays, surtout lorsqu'il s'agit de former et de développer les compétences des jeunes congolais. S'adressant aux étudiants en formation, il avait déclaré :

" J'aimerai vraiment que vous puissiez au maximum profiter de cette formation, non seulement pour développer votre pays, mais pour impacter la communauté scientifique mondiale dans ce secteur ".

La coopération entre la Chine et la RDC convainc de plus en plus les congolais de par ses résultats. Constant Mutamba, Avocat de profession et mandataire en mines et carrières de la RDC, a salué l'augmentation de la production dans le secteur des mines depuis l'arrivée des entreprises chinoises.

"Avant l'arrivée des entreprises chinoises dans le secteur des mines, il n'y avait jamais eu autant de production. Lorsque les chinois sont arrivés, il ya eu surcroissance de production principalement pour le cuivre et le Cobalt. 80% de production du cobalt en RDC sont du fait des entreprises chinoises qui utilise une technologie très avancée. Cela nous a permis d'accroitre la production minière en RDC ", a-t-il indiqué, avant de faire remarquer que les entreprises chinoises sont également présentes dans d'autres secteurs.

" Les entreprises chinoises en RDC sont également dans les infrastructures et le social. Les infrastructures routières, les infrastructures sanitaires et les infrastructures aéroportuaires ont été soit construites, soit réhabilitées par les entreprises chinoises. Rappelez-vous de la nouvelle aérogare de N'Djili qui a été l'œuvre des entreprises chinoises ; Rappelez-vous des 1000 Km des routes réhabilitées dans l'Est du pays par les entreprises chinoises. Il y a des hôpitaux construits et réhabilités par les entreprises chinoises.

Aujourd'hui, grâce à l'intervention chinoise en RDC, on a donné de la valeur ajoutée aux minerais congolais qui étaient jadis exploités par l'autre bloc et qui ne profitaient pas aux congolais. Donc, aujourd'hui tant soit peu, on sent de la positivité dans l'intervention chinoise dans plusieurs secteurs de notre pays ", a-t-il déclaré.

Depuis le début du siècle, l'activisme économique chinois a abouti à une intensification des relations d'affaires entre les deux pays, et ce au bénéfice de la RDC. En représentant 11 % des exportations congolaises, la Chine est maintenant le troisième partenaire commercial de la RDC.

Constant Mutamba mandataire en mines et carrières salue le respect des normes par les entreprises chinoises.

" En ce qui concerne les entreprises chinoises qui coopèrent en RDC. Les entrepreneurs chinois qui viennent chez nous se conforment aux lois de la République en se constituant d'abord légalement et en évitant au mieux de recruter des enfants dans leurs différentes activités ", renchérit-il.

Depuis que cette coopération a été lancée, la valeur de ces échanges est en croissance rapide.

En 2021, les échanges commerciaux entre la Chine et la RDC ont atteint 14 milliards USD. Quant aux exportations de la RDC vers la Chine, elles ont connu un accroissement de 105%, avec un excèdent commercial de 3,5 milliards USD, soit une croissance annuelle de 116%.

Dans une communication à la presse, l'Ambassadeur chinois avait déclaré que ce sont des " chiffres impressionnants " qui témoignent à la fois la dynamique du partenariat entre les deux pays, mais aussi la part dont est bénéficiaire la partie congolaise dans cette coopération.

" Selon les chiffres que j'ai vérifiés, en 2021, la RDC devait mobiliser 8,3 milliards de dollars américains. Au cours de la même année, l'excédent commercial de la RDC était de 8,8 milliards USD. Cela dépasse même le total des recettes budgétaires ", s'était-il félicité.

En cette année 2021, la production des entreprises minières à capitaux chinois ont représenté 16% des recettes budgétaires de l'Etat congolais. Ces entreprises avaient payé 1,3 milliards USD comme taxes, sans parler d'autres formes des redevances. Que ça soit en matériel ou en finances.

Les avantages de la coopération sino-congolaise sont même reconnus par la société civile congolaise. Carlos Mopili, président national du conseil suprême de la société civile en RDC, note que la Chine a vraiment aidé la RDC à se relever.

"Tout est parti du contrat signé entre la RDC et la Chine. La RDC a donné ses mines et la Chine a apporté des capitaux pour construire des infrastructures. Regardez les routes dans le Bandundu et dans le Katanga, c'est l'œuvre de la Chine. La RDC a trouvé mieux comme partenaire pour sa reconstruction ", a-t-il lâché.

Il ya plus de deux décennies, la République Démocratique du Congo fait face à une insécurité dans sa partie Est, au point que la cité de Bunagana est occupée depuis 100 jours par les rebelles du M23 " soutenus " par le Rwanda. Le pays ne sait pas faire face à cette situation puisque frappé par un embargo encornant l'achat des armes. Le gouvernement congolais a formulé, sans succès, plusieurs fois la demande au Conseil de Sécurité de l'ONU pour obtenir la levée de cet embargo.

La Chine qui ne veut pas abandonner la RDC à son triste sort a soutenu la demande de celui qu'elle considère comme un partenaire privilégié. A l'occasion de l'examen du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, la Chine, à travers son représentant permanent adjoint aux Nations unies, DAI Bing, a appelé à la levée de l'embargo sur les armes qui pèse sur la RDC depuis plusieurs années.

Selon l'ambassade de Chine à Kinshasa qui l'a rapporté dans un communiqué le dimanche 2 octobre 2022, DAI Bing estime que le conseil de sécurité devrait répondre positivement à la demande du gouvernement congolais. La position de la Chine est saluée par tous les congolais qui considèrent ce pays comme un partenaire majeur dans la reconstruction de la RDC.