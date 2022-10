Congo-Kinshasa: Chronique littéraire, Confidences du chauffeur du Ministre - "Kwamouth : la nuit, tous les chats sont gris "

"Psychose ". C'est notre patron le Ministre d'Etat qui nous a sorti et appris ce mot. Ce mot, d'après lui, correspondrait à la météo d'avant-tempête, d'avis de tempête. D'après les informations " confidentielles " et " sensationnelles " de la part du Ministre, la Capitale serait " infiltrée " (encore un autre mot à la mode !). A vrai dire on ne sait plus à quel ancêtre se vouer, à quelle " radio-trottoir " faire confiance.

... Par exemple, dimanche 2 octobre : bouclage, par la police, de certains quartiers d'en-bas, comme le nôtre. A la recherche des " infiltrés ", souvent, paraît-il, déguisés en vrais -faux-fous. La nuit, comme des chats gris, comme des fantômes-épouvantails, tous les vrais-faux-fous sont des infiltrés (et tous les infiltrés sont de vrais-faux-fous)... Une bonne centaine de ces énergumènes non-identifiables a été appréhendée. Parce que sans pièce d'identité, parce qu'inconnus des riverains, parce qu'en état d'ébriété. A partir de la phase de récolte en moisson, en masse, en vrac, la police procède actuellement au tri, au tamis du " bongraindel'ivraie " (selon une autre tournure savante de notre patron de Ministre d'État ... ). Vaste programme !

... Par exemple, lundi 3 octobre : des pêcheurs de Maluku, dans la banlieue de Kinshasa, auraient appréhendé un infiltré soi-disant originaire du Graben-Extrême, bien reconnaissable, paraît-il, par le " faciès ". J'ai demandé à notre Ministre ce qu'il en était du " faciès " ; réponse du Ministre : " lefacièsestunesortedepièced'identiténaturelle, physiqueetmétaphysique, parlesformesduvisageetlesposturesexpressivesducorps : la femmekinoisesereconnaîtrait, n'estcepas, parladépigmentation-tshoko, et par le dandinementchaloupédeses " barges-derrières ". Lepêcheur-plongeur en eaux profondes wagenia se reconnaîtraitpar une musculatured'airain, etdesperformancesinouïesderésistanceetd'apnée sous les eaux et ... aulit. Lechasseurpygméeseraitidentifiableparsatailleéconomique, etsestatouagesgéométriquessurtoutlecorps . Ainsidesuite... "

Il paraîtrait que l' " infiltré " de Maluku, soi-disant suspect du Graben-Extrême, aurait le visage et le corps " longitudinaux ". " Longitudinaux ", encore une explication grammaticale du Ministre.

... Par exemple, mardi 4 octobre : à Kwamouth, une des portes d'entrée de Kinshasa, des infiltrés seraient de plus en plus déguisables tantôt en attributs yaka, tantôt en ceux des Teke, lesquels attributs seraient subitement devenus aujourd'hui sujet d'hostilités fratricides. Pour avoir dénoncé un vrai-faux yaka, un chef teke a été molesté. On ne sait par qui, pourquoi et comment... Pour avoir démasqué un vrai-faux teke, un chef yaka a été lynché. On ne sait par qui, pourquoi et comment. Il paraît qu'à Kwamouth, ils ne se comptent plus, les morts suspects, parce que, paraît-il, infiltrés.

... Par exemple, mercredi 5 octobre : dans notre nganda-bar, nous avons vu entrer en trombe et en titubant un vrai-faux-fou au faciès longitudinal. Branle-bas. Panique. Alerte à la police. Interpellé et interrogé de façon musclée par la police, le suspect est passé aux aveux. Voici le PV établi par la police : " Primo : l'infiltréestun suspectS.D.F : Sans-Domicile-Fixe, Sans -Document-Fiable, Sans-Débrouille-fichée, Sans-Dulcinée- Fofolle. "

" Secundo : SDFenétatflagrantd'ébriétésurlaplacepublique, sansdoutepournoyersesmisèresaccumulées, dansdescuiteriesetdessoûleriessuicidaires"...

YokaLye