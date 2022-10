Congo-Kinshasa: Insécurité à l'Est et violences dans le Maï-Ndombe - Tête-à-tête Tshisekedi - Sassou pour dissiper le malentendu

Le président Sassou Nguesso est arrivé à Kinshasa par hélicoptère samedi 8 octobre vers 18 heures pour rencontrer son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi. Les deux Chefs d'Etat ont entamé des échanges en tête-à-tête au Palais du Mont-Ngaliema officiellement autour de la sécurité à l'Est du pays mais aussi les violences dans le Maï-ndombe. A cet effet, les populations qui ont fui les tueries de Kwamouth se sont réfugiés pour la plupart à à Ngabe au Congo.

Cependant, au-delà de l'embellie diplomatique qui a entouré cette rencontre, on ne devra pas faire fi des rumeurs sur la présence des militaires rwandais en RCA. Bangui entretient de bonnes relations à la fois avec la RDC et le Rwanda. Il est vrai qu'il existe une coopération militaire entre la RCA et le Rwanda. En outre, le Rwanda fait partie du contingent de la Minusca. Kinshasa a estimé que les soldats rwandais s'étaient sensiblement rapprochés de la frontière congolaise. La situation est rentrée dans l'ordre mais Kinshasa continue de veiller au grain.

Dans le cadre de la diplomatie anticipative, Kinshasa se rappelle que Paul Kagame avait effectué, le 11 avril dernier, une visite de trois jours au Congo-Brazzaville. Un peu plus de 8000 Rwandais qui s'y trouvent cantonnés, attendent leur régularisation après avoir perdu leur statut de réfugié en 2017. Ces Rwandais installés au Congo avaient fui le génocide de 1994. Depuis la fin 2017, ils ne bénéficient plus du statut de réfugiés.

Le ministre des Affaires étrangères rwandais, Vincent Biruta, avait souligné à cet effet qu' : "Il y a des mécanismes qui peuvent permettre à ces réfugiés soit de rentrer s'ils le souhaitent... pour ceux qui veulent s'installer au Congo et bénéficier du statut de citoyen au Congo il y a des lois qui s'appliquent... Il faut qu'ils régularisent leur situation en matière de papiers, qu'ils aient des papiers rwandais, et en cela notre ambassade à Brazzaville peut aider. Et après ils peuvent soit décider de s'installer au Congo et demander la nationalité congolaise et dans ce cas-là c'est la loi congolaise qui s'applique. Je précise encore une fois que cette question n'était pas à l'ordre du jour et n'a été abordée à aucun moment."

Déblayer les soupçons

La RDC n'entend pas être distraite. Il est nécessaire que les deux chefs d'Etat des capitales les plus rapprochées du monde, se concertent régulièrement alors que ça chauffe à l'Est. Le face-à-face entre Tshisekedi et Sassou aura permis de déblayer les soupçons sur la présence des Rwandais qui se sont réfugiés au Congo.

La RDC est en froid avec le Rwanda. Il convient de s'assurer de la confiance renouvelée de son voisin d'en face en vue de dissiper tout malentendu au sujet des rumeurs de nature à entamer les bonnes relations bilatérales séculaires.

"La rencontre de Kinshasa est une occasion pour les deux Chefs d'Etat de faire le tour d'horizon d'autres questions d'intérêt commun afin de renforcer la confiance mutuelle entre les deux pays voisins et leurs peuples respectifs", précise-t-on à la présidence de la République.

Kwamouth dans la province de Maï-Ndombe est le théâtre d'un conflit intercommunautaire entre les Teke et Yaka. Selon les autorités provinciales, plus de 35 000 personnes se sont déplacées depuis les provinces de Maï-Ndombe et Kwilu vers plusieurs localités des mêmes provinces, ainsi que vers les provinces voisines de Kwango et Kinshasa.

Dans un communiqué publié récemment, le Coordonnateur humanitaire des Nations unies en République Démocratique du Congo, Bruno Lemarquis qui appelait à la prise de mesures urgentes pour enrayer l'escalade de la violence et apporter une réponse humanitaire d'urgence dans les deux provinces, avait indiqué que plus de 1 400 personnes ont traversé le fleuve Congo pour trouver refuge en République du Congo.