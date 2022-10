Congo-Kinshasa: Retombées des tueries de Kwamouth et de Bagata - Le FAR/Bdd appelle au remplacement de tous les administrateurs et responsables des services de sécurité

Le Grand Bandundu donne de la voix à la suite des tueries de Kwamouth dans la province de Maï-Ndombe.

Un conflit intercommunautaire entre les Teke et Yaka qui a débordé sur les limites de ce territoire du Maï-ndombe pour affecter Bagata dans le Kwilu. Cette situation de plus en plus sous contrôle après le renforcement des forces de défense de sécurité dans ces provinces du Grand Bandundu en proie à ces violences, appelle aux sanctions des auteurs de ces tueries.

Le Forum d'Association des Ressortissants du Grand Bandundu (FAR/Bdd) qui s'érige en porte-étendard de la société civile, a passé au peigne fin la situation sécuritaire préoccupante et dramatique dans cette partie Ouest de la RDC. La société civile du Grand Bandundu structurée au sein de ce forum d'associations de ses ressortissants exige le remplacement immédiat de tous les administrateurs et les responsables des services de sécurité dont les rapports biaisés ont abouti à toutes ces tueries.

Pendant quatre jours, la société civile du Grand Bandundu organisée dans le FAR/Bdd qui condamne ces tueries, s'insurge contre tout enlisement de ces violences comme déploré à l'Est de la République avant de demander aux autorités du pays d'organiser, le plus tôt possible, un jugement public pour tous les tueurs et les suspects déjà arrêtés, afin que leur identité exacte soit connue et qu'ils soient punis conformément à la loi.

Dans le cas contraire, la société civile du Grand Bandundu risque de suspecter les autorités dans sa cette situation macabre. Considéré comme bastion du nationalisme, du patriotisme, de l'esprit administratif et oasis de paix, l'espace du Grand Bandundu refuse de souffrir de l'anarchie et de l'insécurité qui seraient organisées et entretenues pour des raisons inavouées.

En outre, les ressortissants du Grand Bandundu invite la primature et le ministère des Affaires sociales, et affaires humanitaires à s'occuper de façon diligente des populations en débandade. Aussi, indiquent-ils, que le ministère de l'EPST prenne des dispositions pour l'organisation sécurisée des cours dans le territoire de Kwamouth où la rentrée scolaire n'a pas encore eu lieu.

Un appel du pied a été lancé aux têtes pensantes de cet espace du Grand Bandundu, en vue de proposer des solutions afin de démasquer les auteurs et les tireurs de ficelle de ces violences qui a endeuillé cette partie de la RDC.

Entretemps, il se tient au ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières des travaux préparatoires du forum de réconciliation en vue de rétablir la coexistence pacifique entre toutes les communautés de cette partie du pays. L'expertise du FAR/ Bdd est attendue pour que plus jamais ce genre de violences dans le Grand Bandundu.