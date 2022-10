Congo-Kinshasa: Equipe dirigeante installée ,2023 - AREP de Guy Loando derrière Félix Tshisekedi

En 2023, le Président de la République Félix Tshisekedi devra compter sur l'apport du parti politique AREP de Me Guy Loando Mboyo, Ministre de l'Aménagement du Territoire. Agissons pour la République (AREP), parti politique cher à ce membre du Gouvernement, a tenu un Congrès extraordinaire samedi 8 octobre 2022 à Kinshasa.

Me Guy Loando MboyoOui, en effet, c'est au cœur de Limete dans la capitale congolaise que l'ensemble des cadres et militants du parti ARep s'étaient réunis.

Au cours de ce rassemblement, il a été tout d'abord question de réaffirmer le soutien au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, pour la confiance placée en l'initiateur d'AREP, Me Guy Loando Mboyo, en faisant de lui Ministre d'État au sein du gouvernement Sama Lukonde.

Les membres et cadres d'Arep ont aussi profité de l'occasion pour remercier solennellement le fondateur du parti. Et ce, avant la présentation des animateurs dont le Secrétaire général du parti Me Édouard Mukendi Kalambayo, ancien bâtonnier du barreau de Kinshasa. Ce dernier sera secondé par Mme Dorothe Madiya, Présidente du Corps de mandataires en mines et de Mme Nadine Boboy, inspectrice des services de garde, de Mr Junior Poba, ingénieur en bâtiments et travaux publics sans oublier Me Jovite Ngongo, avocat de formation et de profession.

Emu par l'engouement des membres et du travail titanesque réalisé pour faire asseoir l'idéologie d'Arep, Guy Loando Mboyo leur a exprimé sa gratitude tout en demandant à tous de sauvegarder les valeurs du parti autour de la vision du Président Félix Antoine Tshisekedi.