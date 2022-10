Congo-Kinshasa: Retour de la paix à l'Est de la RDC,LDN - Patrick Nzey rejette le plan Kamerhe et opte pour la voie Militaire !

En tournée d'implantation depuis le 25 septembre 2022, dans le Grand Kivu, Patrick Nzey, président de la formation politique "Les démocrates nationalistes", LDN en abrégé, a réagi sur la récente proposition de Vital Kamerhe, qui a opté pour le dialogue entre Kinshasa, Kigali et Kampala afin de mettre fin aux tueries de l'Est de la RDC. Le leader de LDN se dit opposé à ce plan et soutient la voix de l'intervention militaire dans cette région.

Combien de dialogue y a-t-il eu avec ces agresseurs de l'axe du mal ? S'est-il interrogé. Pour le président National du LDN, formation politique membre de l'opposition congolaise, la position de Vital Kamerhe de dialoguer avec le Rwanda et l'Ouganda relève de la traitrise et d'un diagnostic erroné ne pouvant résulter d'une thérapie pour une paix durable dans l'Est de la République Démocratique du Congo.

Selon lui, les déclarations et accords décriés de Nairobi il y a longtemps, n'ont pas empêché le M23 à ériger un mur à Bunagana, en perspective d'une autodétermination.

Il a, par ailleurs, fait savoir que son séjour dans cette province lui a permis de mieux s'enquérir de la situation qui prévaut dans ce coin du pays et de tous ses enjeux. A son avis, la balkanisation actuelle du pays est la résultante de la ligne de politiques de complaisance de Kinshasa face à Kigali-Kampala et Nairobi.

"Arrivé fin mandat, le pouvoir en place mérite d'être sanctionné par un carton rouge et ne peut être pardonné", affirme-t-il.

PourPatrick Nzey, la solution pour le retour de la paix à l'Est reste "la voie militaire". C'est ainsi qu'il a exhorté le Gouvernement aux renforcements des FARDC pour une meilleure défense de l'intégrité territoriale pour qu'à jamais la RDC retrouve ses frontières.

Rappelons que, par ce processus d'implantation du parti à travers la République, Patrick Nzey entend jouer un rôle politique prépondérant dans les prochains jours en RDC, surtout à cette période préélectorale. C'est pour cette raison qu'il a mis en garde l'ensemble de la classe politique, comprenant cette frange de l'opposition qui tend à donner des béquilles au Président Félix Tshisekedi au-delà des délais constitutionnels.