Congo-Kinshasa: Tout en mettant en garde les fossoyeurs de la paix, Est de la RDC, le MRJCO appelle les congolais à s'unir derrière Félix Tshisekedi et à soutenir les efforts des FARDC

A travers sa déclaration politique lue dernièrement, le Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise (MRJCO), partenaire politique du Chef de l'Etat Chef de l'État, est revenu sur la situation sécuritaire à l'ensemble du territoire congolais.

Le MRJCO met en garde les politiciens congolais qui attisent le feu à travers leurs complots avec les agresseurs de la RDC et se livrent au quotidien à propager des discours tribaux et qui ne se lassent de fomenter des coups bas contre le Peuple.

Le MRJCO soutient les forces armées congolaises et saluent les récentes nominations au sein des FARDC, surtout avec la désignation du Général Christian Tshiwewe à la tête de l'armée congolaise.

Dans le but de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo à accroître son effectif, le MRJCO annonce les recrutements des jeunes de son parti pour rejoindre l'armée nationale. "Nous, membres du Bureau Politique National de notre parti politique, le Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise, MRJCO en sigle, informons l'opinion publique nationale qu'à dater du mois prochain, Elohim Dieu voulant, nous procèderons au recrutement des jeunes de notre parti politique sur toute l'étendue de notre Territoire national pour les verser au sein de nos FARDC dans le cadre du véritable soutien de nos Forces Armées, et nous en profitons pour sensibiliser les autres forces politiques patriotes à emboiter les pas, car dit-on : "Qui veut la Paix prépare la guerre", note le communiqué signé par Maitre John Mbaya Ntita, président national du parti.

Tout en félicitant les Forces de Défenses et de Sécurité de la RDC pour le grand travail qu'ils abattent sur le terrain avec bravoure et efficacité, le Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise demande au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, de veiller à leurs motivations, encouragement et soutien car, indique ce parti politique, la protection de l'intégrité du territorial congolais en dépend.

Complot international contre la RDC?

A cet effet, le MRJCO dénonce le "complot au niveau international " dont est victime la RDC sur le complexe des forces ONUSIENNE face aux massacres de l'Est. Il exige, par ailleurs, le départ sans procès de la MONUSCO du sol congolais. "Le MRJCO informe l'opinion publique internationale, que notre Pays est victime d'un grand complot au niveau international, car il est inconcevable qu'un secrétaire général de l'Onu en fonction puisse faire des très sales déclarations du genre "Le M23 possède des armes sophistiqués" et que par conséquent les forces de l'Onu ne peuvent rien contre cette rébellion qui n'est rien d'autre que le Rwanda qui se cache derrière. Par conséquent, suite à leur inefficacité nous exigeons le départ immédiat et sans conditions de la monusco et le MRJCO portera plainte contre la monusco au niveau des instances judiciaires nationales et internationales pour viols, pillages de nos ressources minières et de la haute trahison contre notre Pays", affirme le communiqué.

C'est ainsi que cette formation politique appelle les congolais de toutes les couches sociales, militaires et politiques à dédoubler le degré de vigilance et à s'unir comme un seul Homme autour du Chef de l'Etat, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en mettant de côté leurs couleurs politiques, pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC.