Congo-Kinshasa: Recommandations des travaux du séminaire maritime international,OGEFREM - L'appel des experts de l'OMI pour la création du guichet unique maritime

communiqué de presse

Les travaux du Séminaire de renforcement des capacités sur le trafic maritime international Convention Fal, organisés par l'Organisation Maritime Internationale, sous la supervision et coordination technique de l'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM) se sont clôturés, le vendredi 7 octobre 2022, à l'Hôtel Beatrice.

A cet effet, pendant trois (3) jours, les experts de l'OMI, de l'Ogefrem, associés aux Directeurs généraux et délégués des entreprises publiques et privées du secteur de transport maritime, ont produit un travail très impressionnant et significatif qui pose des jalons solides pour la création du guichet unique maritime dans le cadre de la gouvernance existante au niveau du guichet unique intégral du commerce extérieur.

Au cours de la cérémonie de clôture présidée par le Vice-ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, M. Marc Ekila Likombo, en lieu et place du ministre de tutelle Chérubin Okende en mission, il y a lieu de noter la présence remarquable du DGA de l'Office M. Emmanuel Mayele Samba représentant le Directeur Général M. William Kazumba Mayombo également en mission, des experts et hauts cadres de l'Ogefrem ainsi que des experts et consultants de l'Organisation Maritime Internationale.

Au terme desdits travaux, des recommandations lues par M. Stéphane, expert de l'OMI ont été formulées en l'endroit du gouvernement de la République.

Il s'agit de : la mise en place du guichet unique maritime en République Démocratique ; la mise en place d'un comité de facilitation pour la création du guichet unique maritime dans le cadre de la gouvernance existante au niveau du guichet unique intégral du commerce extérieur.

Il convient de rappeler que le comité de la Convention Fal 45 avait préconisé la mise en œuvre du guichet unique maritime à l'échéance du 1er janvier 2024.

C'est pourquoi, M. Stéphane insiste pour que des mesures contraignantes soient observées afin d'engager une dynamique sur ce projet de ratification de la Convention Fal qui devrait booster le développement du secteur maritime internationale en 2023 avant la mise en œuvre effective du guichet unique maritime.

D'après lui, le temps de discours ou simples intentions est révolu. Il faut vite passer à l'action.

Félicitations aux participants

Très confiant en l'avenir, cet expert de l'OMI a bien placé ses mots pour se féliciter de l'excellente coopération de toutes les parties prenantes en présence, impliquées dans ce séminaire.

En outre, a-t-il félicité et remercié tous les participants pour leur engagement, leur détermination, leur patience et leur participation très active au séminaire.

A l'en croire, la communauté maritime joue désormais un rôle important dans les ports en matière de discussion, d'amélioration, de coordination et de la facilitation du commerce maritime.

Il n'a pas manqué de remercier l'équipe du comité d'organisation et d'accueil pilotée par l'Ogefrem pour son sens élevé dans la réussite de ces assises.

Les satisfécits du gouvernement

Pour sa part, le Vice-ministre a, lui aussi, remercié tous les experts de l'OMI, de l'Ogefrem et de toute l'assistance technique pour la sensibilisation des autorités, cadres et agents de l'industrie maritime du secteur public et privé en vue de la ratification de la convention Fal pour la facilitation du trafic maritime internationale et de l'implémentation du guichet unique maritime en RDC.

Des objectifs

Le gouvernement de la République par la bouche du Vice-ministre recommande aux experts, d'identifier dans une approche globale, l'opportunité, les forces et les faiblesses de la chaine logistique du commerce maritime dont les idées forces permettront de parachever le guichet unique intégral du commerce extérieur.

Pour le gouvernement, la ratification de l'arsenal juridique congolais de la Convention Fal 45 se pose avec acuité pour prendre en compte la gestion des navires, de matérialiser complétement le guichet unique en vue de réduire la durée et le coût du transport maritime au départ comme à l'arrivée des navires dans nos ports.

Il invite donc toutes les structures concernées à collaborer étroitement sous la supervision du Secrétaire Général aux Transports et la coordination du DG de l'Ogefrem pour préparer un rapport qui permettra à présenter au gouvernement un projet de loi de ratification de cet instrument international dans le meilleur délai.

Rappelons que la Convention Fal obéit aux prescrits de l'article 214 alinéa 1er de la Constitution de la RDC.