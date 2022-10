Afrique: L'Afrique subsaharienne enregistre près de la moitié des décès dus au terrorisme dans le monde

L'Afrique subsaharienne enregistre 48% des décès causés par le terrorisme dans le monde, a indiqué le président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uémoa).

Intervenant lors de la cinquième réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité de l'Uémoa, à Dakar, au Sénégal, Abdoulaye Diop a indiqué qu'en 2021, 7 142 décès dus au terrorisme ont été enregistrés dans le monde. Selon lui, " l'Afrique subsaharienne enregistre 48% du nombre total de décès dus au terrorisme, et c'est au Sahel que l'on compte les groupes terroristes à la croissance la plus rapide et les plus meurtriers ", reprenant les données du rapport de l'indice mondial du terrorisme.

" Les pays de l'Uémoa sont parmi les plus touchés par le terrorisme ", a-t-il déploré. Trois des quatre pays ayant la plus forte augmentation du nombre de décès dus au terrorisme se trouvent dans la zone Uémoa, d'après le rapport d'indice mondial du terrorisme. Il s'agit du Niger, du Burkina Faso et du Mali. La République démocratique du Congo étant l'autre pays du quatuor.

" L'organisation Daech remplace les talibans en tant que groupe terroriste le plus meurtrier au monde en 2021, avec quinze morts par attentats au Niger ", peut-on lire dans le document. " Bien que les attaques terroristes mondiales aient augmenté pour atteindre 5 226 en 2021, les décès ont légèrement diminué de 1,2 % ", a précisé, en outre, le rapport.