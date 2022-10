Sénégal: Coupe du monde Qatar (20 novembre au 18 decembre 2022) - Les "Lions" ne verront pas Dakar

Les supporters sénégalais devraient se rendre au Qatar pour revoir les Lions, champions d'Afrique. Et cause, le regroupement des poulains d'Aliou Cissé se fera à Paris où ils vont rallier directement Doha.

Même la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau devrait se faire à l'Ambassade du Sénégal à Doha où une délégation conduite par le Président de la République, Macky Sall est attendue pour regarder le premier match face à la Hollande le 21 novembre au Al Thumama Stadium. En attendant, une délégation conduite par les ministres Yankhoba Diattara et Abdoulaye Saydou Sow est arrivée ce lundi 10 novembre pour les derniers réglages.

Les sélectionneurs des 32 équipes qualifiées pour la coupe du monde de football prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre vont commencer à donner la liste de leurs joueurs en début du mois prochain. Au Sénégal, la date exacte n'est pas encore connue. En revanche, sauf changement de dernière minute, le regroupement des "Lions" se fera à Paris.

Selon des sources dignes de foi, c'est ce qui a été retenu à l'issue d'une réunion à laquelle, le sélectionneur national, Aliou Cissé était conviée.

Mieux, les "Lions" vont quitter la capitale française le 15 novembre pour rallier directement Doha, la capitale du Qatar. Quid de la traditionnelle cérémonie de la remise du drapeau national ?

Le Président Sall va assister au premier match face aux Pays-Bas

Nos sources informent qu'elle se tiendra à l'Ambassade du Sénégal à Doha. Comme lors de la coupe du monde Russie 2018, le Chef de l'Etat, Macky Sall va assister au premier match des "Lions" face aux Pays-Bas, le 21 novembre avant de rejoindre Dakar.

Champion d'Afrique en titre, meilleure sélection africaine selon le classement de la Fifa (18ème mondial), les Lions du Sénégal seront attendus lors de cette phase finale de coupe du monde où l'espoir de tout un continent semble reposer sur leurs épaules.

Rappelons que le Sénégal partage la poule A aussi avec le Qatar, pays hôte et l'Equateur. Les Lions vont élire leur camp de base au Duhail Handball Sports Hall, un site situé à proximité de Stade Abdallah-ben-Khalifa utilisé par le club de football d'Al-Duhail Sports Club. En raison de la covid-19, la Fifa prévoit de loger un joueur par chambre. Sans occulter les officiels, les membres de l'encadrement technique et des agents de la sécurité. La Fifa prendra ainsi en charge 50 personnes par lesquelles ses trois éléments que sont les TLO, TCLO et CPLO.

AVANTAGES

Contrairement à l'hôtel SK Royal de Kaluga qui faisait office de tanière où Sadio Mané et sa bande étaient obligés d'avaler plusieurs kilomètres pour s'entraîneur, au Duhail Handball Sports Hall, ils seront servis sur place. Ils quitteront leur chambre ; et à pieds, ils vont rejoindre le terrain d'entraînement inclus dans le centre. Les Lions vont y loger seuls avec des membres de leur staff technique, médical etc. Ce qui offre une certaine quiétude plus intéressante qu'un hôtel où d'autres hôtes pourraient loger. Mais ici, personne ne devrait y entrer sans l'autorisation de la Fédération sénégalaise de football.

INCONVÉNIENTS

Toutefois, si le centre Duhail Handball Sports Hall, offre une certaine quiétude aux Lions, l'autorisation faite à l'équipe nationale du Qatar de s'y s'entraîner de temps à autre, laisse perplexe certains Fédéraux. "Le sort a voulu que nous partageons la même poule A avec le Qatar, pays hôte. J'espère seulement qu'ils (équipe nationale de handball, Ndlr) ne viendront pas perturber la quiétude de notre équipe", s'inquiétait un Fédéral. L'équipe nationale de Handball du Qatari est en pleine préparation de la coupe du monde de handball prévue en janvier 2023 en Pologne.

A noter que depuis 1938, le Qatar reste la seule nation non-européenne a terminé sur le podium d'un championnat du monde : c'était en 2015. Le Danemark a remporté les deux dernières éditions en 2019 et en 2021. Mais les agents de la Fifa ont tenu à rassurer le Sénégal, qu'il n'y aura aucune perturbation, si jamais la FSF venait à valider le choix de Duhail Handball Sports Hall. Ce sera chose faite dans quelques jours. Puisque depuis ce lundi 10 octobre, une délégation composée d'agents du ministère des sports, à sa tête le nouveau ministre Yankhoba Diattara et de la Fédération sénégalaise de football (FSF) séjourne dans la capitale qatarie pour les derniers réglages.