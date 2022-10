Afrique de l'Ouest: 37ème Réunion du Conseil National du Crédit du Sénégal tenue le 06 Ooctobre 2022 à Dakar

communiqué de presse

Le Conseil National du Crédit (CNC) du Sénégal a tenu sa trente-septième réunion le jeudi 06 octobre 2022, à l’Agence Principale de la BCEAO à Dakar, sous la présidence de Monsieur Moussa TOURE, Directeur de la Monnaie et du Crédit, membre du Comité de Politique Monétaire (CPM) de la BCEAO, représentant le Ministre des Finances et du Budget, Président statutaire du CNC.

Au titre des campagnes de commercialisation 2022-2023, le Conseil s’est félicité des perspectives favorables de production pour les différentes spéculations, grâce à la bonne pluviométrie et aux efforts déployés par l’Etat en vue d’une meilleure disponibilité d'intrants, notamment l’engrais et l’urée.

Il a pris connaissance des ressources mobilisées ou à mobiliser, par La Banque Agricole (LBA) et la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE), pour le financement de la commercialisation de l’arachide, des céréales locales, de l’anacarde, du coton ainsi que des produits horticoles.

Le Conseil a noté avec satisfaction les dispositions déjà prises par l’Etat pour la mobilisation de financements extérieurs au profit de la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS).

Dans ce contexte favorable, le Conseil a relevé la nécessité, pour l’Etat, de restaurer la capacité d’endettement des opérateurs privés auprès des banques locales, par l'apurement rapide des créances bancaires au titre des subventions sur les intrants.

Le Conseil s’est appesanti sur l’urgence attachée à une meilleure organisation des campagnes agricoles, en particulier celle de la filière arachidière. Les recommandations du Conseil portent notamment sur la disponibilité des statistiques de production et la fixation du prix au producteur en temps opportun. Elles concernent également la tenue régulière et à bonne date des concertations entre les acteurs ainsi que l’élaboration d’un plan de trésorerie global par filière en vue de faciliter l’appréciation des besoins de financement par le système bancaire local.

Par ailleurs, le Conseil a examiné la situation des établissements de crédit à fin juin 2022, marquée par l’orientation positive des principaux agrégats, notamment la progression en glissement annuel des crédits (+746 milliards ; +14,2%) et des dépôts et emprunts (+1.244 milliards ; +18,5%). Il a également noté la poursuite du repli des taux brut et net de créances bancaires en souffrance, établis respectivement à 11,2 % et 4,0%. Le Conseil a été informé du niveau globalement satisfaisant des ratios prudentiels, avec un ratio moyen de solvabilité chiffré à 12,94% à fin juin 2022, pour une norme minimale de 11,25%. Il a noté le renforcement de la rentabilité de l'exploitation des établissements de crédit au terme de l'exercice 2021, avec un résultat net bénéficiaire de 128,7 milliards.

S’agissant du secteur de la microfinance, le Conseil a relevé que l’activité demeure résiliente après l’impact de la pandémie de COVID-19. L’encours des crédits a progressé, en rythme annuel à fin juin 2022, de 9,2% à 499 milliards, et celui des dépôts de 8,6% à 431 milliards. Le taux de dégradation brut du portefeuille s’est replié, en s’établissant à 8,11% contre 11,80% en juin 2021. Le dispositif prudentiel est globalement respecté, des efforts étant toutefois attendus en termes de renforcement des fonds propres et de disponibilité de ressources longues.

Le Conseil a pris connaissance de l’état d'avancement des travaux relatifs à l’étude sur l'endettement et le risque de surendettement des ménages sénégalais, confiée à l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF). Il a souligné l’importance de cette étude pour les pouvoirs publics, la Banque Centrale et le système bancaire, en vue d’une meilleure appréciation des conditions de vie des ménages. Les membres du Conseil ont insisté sur l’urgence attachée à la finalisation de l’étude et la nécessité de veiller à la qualité des constats et des recommandations.

Au titre du suivi des recommandations du CNC, le Conseil a pris note des avancées enregistrées concernant la participation à susciter, auprès du système bancaire, dans le financement des projets pétroliers et gaziers. Il a également pris acte du lancement des travaux de mise en place du registre des garanties, des activités du programme “100.000 logements” et du suivi des contentieux bancaires en traitement auprès des tribunaux d’instance.

Le Conseil a été informé des préoccupations exprimées lors des récentes rencontres tenues par la BCEAO avec les organisations patronales, le système bancaire et les institutions de microfinance de grande taille.

Les organisations patronales ont fait part de la nécessité de mener des réflexions pour un meilleur financement de l’économie, dans un contexte de tensions inflationnistes.

Les établissements de crédit ont insisté sur la nécessité de mener des réflexions, avec le GIM-UEMOA, sur la tarification des paiements marchands à partir des cartes bancaires.

Concernant les institutions de microfinance, les principales préoccupations portent sur la disponibilité de ressources longues à un coût optimal et sur le régime fiscal applicable à leurs activités.

Enfin, le Conseil a pris connaissance de la décision prise par le Comité de Politique Monétaire de la BCEAO, lors de sa réunion trimestrielle tenue le 14 septembre 2022, de relever de 25 points de base les taux directeurs de la BCEAO, afin de favoriser le retour progressif de l’inflation dans la zone cible. Ainsi, le taux minimum de soumission aux appels d’offres d’injection de liquidité est passé de 2,25% à 2,50% et le taux du guichet de prêt marginal de 4,25% à 4,50%, à compter du 16 septembre 2022. Le coefficient de réserves obligatoires applicable aux banques de l'Union reste inchangé à 3,0%.

Il a également pris note de l'accord du CPM pour l'admissibilité aux guichets de refinancement de la BCEAO des obligations islamiques SUKUK émises par la Société de Gestion et d'Exploitation du Patrimoine Bâti de l'Etat (SOGEPA). Le Conseil a salué cette initiative visant la diversification des sources de financement de l’économie.

Fait à Dakar, le 06 octobre 2022



La Direction Nationale de la BCEAO pour le Sénégal