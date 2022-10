Soudan: PDI, inondations, urgence alimentaire - Des zones rurales aux zones urbaines

Khartoum — Un quart de la population soudanaise est confrontée à une crise alimentaire aiguë On estime que 12 millions de personnes sont actuellement confrontées à cette urgence, et que ce nombre pourrait atteindre 18 millions à la fin de la " saison maigre " ce mois-ci, soit le double du chiffre enregistré en 2021.

Selon un récent rapport publié par le Réseau d'alerte précoce contre la famine (FEWS NET), les prix des aliments de base sont de 250 à 300 % plus élevés que l'année dernière et de 550 à 700 % supérieurs à la moyenne sur cinq ans. Cette situation s'ajoute à l'insécurité alimentaire aiguë préexistante, en plus des récentes inondations et des déplacements massifs de population. En fait, le Soudan connaît sa quatrième année consécutive d'inondations avec des précipitations supérieures à la moyenne qui ont causé des décès et détruit partiellement ou complètement près de 44 000 maisons à travers le pays. Des villages entiers ont été submergés et de nombreuses familles ont perdu tous leurs biens. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans six des dix-huit provinces du pays. "Nous prions Dieu de continuer à donner de la force à la population en cette période difficile et inattendue qui affecte si durement l'ensemble du peuple", a plaidé l'évêque du diocèse de Wau, Mathew Remijo Adam, faisant référence aux personnes touchées par les inondations au Sud-Soudan qui ont déplacé plus de 70 000 personnes en Équatoria occidental.

Ces derniers mois, des rapports faisant état de décès dus à la famine sont apparus, soulignant l'urgence alimentaire croissante qui s'étend des zones rurales aux zones urbaines. Parmi les initiatives promues, un nouveau programme d'alimentation scolaire au profit de 400 000 élèves a été annoncé par le vice-président du Conseil de souveraineté du Soudan et commandant des forces de soutien rapide (RSF), le lieutenant général Mohamed "Hemeti" Dagalo. Faisant référence à l'initiative soudanaise d'alimentation scolaire, M. Hemeti a exhorté tous les États du pays à redoubler d'efforts pour sortir le pays et ses citoyens de la pauvreté et les amener à la production et à la prospérité économique. "L'ampleur des grands défis politiques, économiques et sociaux auxquels le Soudan est confronté exige l'unité, la cohésion sociale et l'entraide", a-t-il déclaré.

La première phase du projet vise environ 400 000 élèves des niveaux élémentaire, intermédiaire et secondaire. "Nous ferons tout notre possible pour transformer le programme en programmes nationaux durables et les intégrer aux politiques nationales ciblant les groupes vulnérables.