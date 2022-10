Congo-Kinshasa/Burkina Faso: CAF/C1 et C2 / 2e tour préliminaire - Mazembe accroche Vipers, DCMP tombe devant Saint Michel, Lupopo domine Sagrada

Le week-end dernier a été dense pour les clubs de la République démocratique du Congo engagés en compétitions africaines interclubs.

Seul V.Club n'a pas joué contre Rial Club Kadiogo du Burkina Faso, le match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions étant renvoyé au 16 octobre à Cotonou, au Bénin, en raison des événements politiques survenus à Ouagadougou.

Le 9 octobre au Saint Mary's Stadium de Kampala, le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi a contraint la formation ougandaise de Vipers Sport Club au nul de zéro but, en match aller de ce dernier tour préliminaire de la C1 africaine. Pour cette rencontre, le coach Franck Dumas a titularisé le gardien de but international malien Ibrahim Mounkoro (remplacé à la 36e mn par Siadi Ngusia suite à une blessure contractée depuis la 12e mn). En défense, on a retrouvé Djos Issama Mpeko, Ntambwe, Kevin Mondeko et Ernest Luzolo. Au milieu de terrain, Ngalamulume (remplacé la 62e mn par Mukoko Tonombe), Zemanga Soze, et Mercey Ngimbi (remplacé à la 46e mn par Tshimanga) ont tenu leurs places. En attaque, il y a eu Tunde (remplacé par Glody Likonza à la 46e mn), Nkaya (remplacé par Mujaya à la 46e mn) et Jephté Kitambala.

L'entraîneur français des Corbeaux a effectué cinq changements au cours de cette rencontre, dont trois à la mi-temps. Le club de Lubumbashi a visiblement pris le dessus dans la conservation de la balle, faisant preuve de rigueur tactique, mais sans arriver à concrétiser cette supériorité dans le jeu. Le match retour sera décisif dans une semaine dans son stade de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi.

Alors que Mazembe ramenait un nul blanc, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa a perdu, le 8 octobre, au National Sport Complex Picth 1 de Saint Pierre, face à Saint-Michel United, par zéro but à un, en 16es de finale aller de la Coupe de la Confédération. Les joueurs du coach Barthélémy Ngatsono ont encaissé le but à la 56e mn, sur une absence de marquage en défense lors d'un centre repris de la tête par un attaquant adverse. Avec un groupe de dix-huit joueurs, les Immaculés de Kinshasa se sont rendus aux Seychelles apparemment en déficit de confiance.

A la conférence de presse d'après-match, le technicien congolais de Brazzaville et patron du staff technique du DCMP a indiqué : " Un résultat décevant parce qu'on avait l'opportunité de tuer le match en première mi-temps et se mettre déjà en garantie. Nous avons donné la confiance à l'adversaire pendant la seconde mi-temps. Nous allons nous remettre au travail pour préparer le match retour. On pourra tout faire pour renverser la situation ".

Lupopo gagne à Kinshasa...

La bonne nouvelle pour les clubs congolais dans ces interclubs de la Confédération africaine de football est venue du stade des Martyrs de Kinshasa où le FC Saint-Eloi Lupopo a choisi de livrer ses matches à domicile de cette campagne africaine. Le 8 octobre, en effet, le club bleu et or recevait Sagrada Esperança d'Angola. Deux buts à zéro a été le score de cette rencontre comptant pour le deuxième tour préliminaire de la C2 africaine. L'attaquant Jean Marc Makusu Mundele a idéalement retrouvé l'ambiance des compétitions africaines qu'il avait déjà eue lorsqu'il était dans V.Club. Sa frappe à la 3e mn de jeu a été renvoyée par le poteau du gardien de but Lunganga de Sagrada.

C'est à la 30e mn que Jonathan Masakidi a trouvé la faille, sur une passe de Bola Lobota, concrétisant la nette domination des joueurs du coach malien Mohammed Magassouba. Et à la 90e mn, Josué Kazema a scellé définitivement la victoire des Cheminots sur une passe d'Allan Katerega.

Pour cette rencontre, la composition du technicien malien s'est constitué du gardien de but Yves Mukawa Kisanga. Dans le champ, il y a eu Peter Ikoyo Iyembe, Chadrac Boka Issaka, Sefu Ngongo, Issifou Bourahana, Masini Dimbu (remplacé par Ebengo Ikoko Ciel), Mika Michée, Emmanuel Bola Lobota (remplacé par Josué Kazema Baso), Patou Kabangu (remplacé par Kasongo Munani), Masakidi Makanda (remplacé par Allan Katerega), et Jean-Marc Makusu (remplacé par Ikamba Lohalo). Le match retour s'annonce rude, dans une semaine à Luanda, en Angola.