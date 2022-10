Sénégal: Modernisation de Tivaouane - Antoine Diome renouvelle l'engagement de Macky Sall

Antoine Fékix Abdoulaye Diome, le ministre de l'Intérieur, à la tête d'une forte délégation, a présidé avant-hier, samedi 8 octobre 2022, la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane.

Porteur du message du président de la République, M. Diome a sollicité auprès du Khalife général des Tidianes, à travers Serigne Cheikh Mouhamadou Mansour Sy Dabakh, le porte-parole du jour (du Khalife), des prières pour la paix et la stabilité du Sénégal. Aussi a-t-il renouvelé les engagements du président Macky Sall pour la modernisation de la cité religieuse.

Le projet de modernisation des cités religieuses du Sénégal tient à cœur le président de la République, Macky Sall. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, conduisant la délégation gouvernementale à la cérémonie officielle du Gamou, commémorant la naissance du Prophète Mohamad (PSL), à Tivaouane avant-hier samedi, a réitéré l'engagement du chef de l'Etat à accompagner la modernisation de cette cité religieuse.

En présence du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, Antoine Diome a donné des gages quant à la volonté du président Macky Sall de conduire à leur terme les nombreux projets engagés au profit de la cité religieuse. Il a énuméré, entre autres, la construction, au plus vite, d'un Centre de formation professionnelle pour la jeunesse de Tivaouane, l'hôpital de niveau 3 dont le chef de l'Etat a déjà posé la première pierre et l'autoroute reliant Dakar à Saint-Louis et qui passera par Tivaouane ; un projet déjà évoqué par Macky Sall, lors de sa traditionnelle visite de veille de Gamou, le jeudi 6 octobre dernier, à Tivaouane. Mieux, Antoine Diome d'assurer que le président Macky Sall sera aux côtés du Khalife général des Tidianes jusqu'à l'effectivité de la réalisation de tous les projets qu'il a pour Tivaouane, en vue de consolider l'héritage de son grand-père, El Hadji Malick Sy Mawdo.

En réaction au message du Khalife général sur la justice la sociale, M. Diome a indiqué que les actions du président Macky Sall s'inscrive dans cette dynamique. Il a en veut pour preuve, la création, par le chef de l'Etat, dans son gouvernement, d'un ministère du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale.

Revenant sur le sens de l'événement religieux, il soulignera que le Gamou est un moment de renouveler l'amour voué au Prophète de l'Islam, Mohamad (PSL), "qui a été envoyé pour parfaire les bons comportements". Donc, c'est l'occasion, selon lui, pour les fidèles de se ressourcer auprès de la famille du promoteur du Gamou au Sénégal dont l'édition de cette année coïncide avec le centenaire de la disparition d'El Hadji Malick Sy Mawdo. "Cent ans de bonté cent ans de religiosité et cent ans de "baatine", a-t-il déclaré.

Auparavant, il a demandé au Khalife général des Tidianes, via Serigne Cheikh Mouhamadou Mansour Sy Dabakh, ancien ambassadeur du Sénégal au Koweït, le porte-parole du jour (du Khalife), de prodiguer des prières pour la paix et la stabilité du Sénégal. C'était en présence de nombreuses autorités, du corps diplomatique, des représentants de toutes les grandes familles religieuses du Sénégal et de religieux en provenance de pays africains, européens, asiatiques et américains.