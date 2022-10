Congo-Kinshasa: Kwamouth, protocole agricole Brazza-Kigali, situation sécuritaire à l'Est de la RDC - Tshisekedi et Sassou évacuent les rumeurs

Un tête à tête à huis clos a réuni, le samedi 08 octobre 2022, le Président Félix Antoine Tshisekedi de la République Démocratique du Congo et son homologue du Congo/Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Le second était en visite d'amitié et de travail à Kinshasa, à l'invitation du premier cité. Bien que leurs entretiens aient été frappés du sceau du huis clos, il a été donné d'apprendre que les deux

Chefs d'Etat ont tenu à évacuer les rumeurs qui couraient depuis un certain temps entre les deux capitales les plus rapprochées du monde et de nature à assombrir le ciel de leurs relations de coopération, jusque-là sans nuages. A cet effet, ils se sont livrés à un large tour d'horizon des questions politiques, sécuritaires, économiques et autres entre leurs deux Etats.

L'un des sujets sensibles abordés par les deux personnalités avait trait à la crise sécuritaire qui secoue la province du Mai-Ndombe, en RDC, où un conflit interethnique entre communautés Teke et Yaka a provoqué des déplacements massifs des populations entre les deux rives du fleuve Congo, entrainant une situation humanitaire préoccupante, qui exige des mesures urgentes de leur prise en charge et de rétablissement de la sécurité.

Félix Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso ont également échangé autour du protocole agricole conclu au mois d'avril de l'année en cours entre la République du Congo et le Rwanda, lequel prévoit la mise à disposition par Brazzaville, en faveur du Rwanda, des concessions agricoles dans la zone économique de Malouckou, en face de Kinshasa. Il s'agit purement et simplement d'un accord agricole et non pas autre chose, contrairement à certaines rumeurs faisant état d'un accord militaire voilé entre les deux voisins de la République

Démocratique du Congo.

Les deux Présidents ont également exprimé leur préoccupation sur la situation sécuritaire qui prévaut depuis plus de trois mois à l'Est du territoire congolais, suite à l'occupation d'une portion de cette partie de la RDC par le mouvement terroriste M23, avec l'appui multiforme du Rwanda. Ils ont partagé leur volonté de voire une paix durable y être rétablie dans le meilleur délai, avec le concours de la force régionale présentement en phase de déploiement.

On croit savoir que Félix Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso n'ont pas manqué de jeter un regard sur le projet de construction d'une route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, avec le financement de la BAD (Banque Africaine de Développement), dans le but de booster les échanges commerciaux ainsi que les mouvement des personnes et des biens entre les deux capitales.

Les retombées de la Précop 27 sur le Bassin du Congo, dont les travaux se sont tenus à Kinshasa la semaine dernière, étaient aussi au centre des entretiens entre les deux Présidents, qui ne cessent de plaider pour des compensations financières en faveur de leurs pays, lors des conférences internationales sur le changement climatique, en contrepartie de leur précieuse contribution à l'atténuation du réchauffement climatique à travers la planète Terre.

On rappelle que Félix Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, qui ont coutume de se concerter régulièrement sur des questions d'intérêt commun, se sont rencontrés pour la dernière fois au mois de juin 2022, à Oho et à Kinshasa.